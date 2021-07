Conforme a los criterios de Saber más

A muchos nos gusta el Lionel Messi que gambetea en las canchas, pero otros disfrutan el Leo de las paredes… la de los anuncios. Ese más forzado pero el que sobrevive a todo. Hoy el argentino es un fenómeno que traspasa el fútbol y los millones que envuelven a este deporte.

El contrato de Messi sigue siendo el tema diario en Europa y en el mundo. En cada aparición pública del presidente del Barcelona Joan Laporta se le pregunta al respecto. “Los profesionales están haciendo bien su trabajo. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia, habilidad y hacer a veces algunos juegos malabares, pero creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos dar buenas noticias”, ha sido su última respuesta.

Mientras Lionel Messi celebra el título de la Copa América, el diario Sport dio a conocer que el club catalán y ‘Leo’ tienen un “principio de acuerdo”. A su vez el club azulgrana viene realizando otras operaciones en la plantilla principal.

La única buena noticia que espera el aficionado del Barcelona es que se concrete su renovación. Mientras parte de la prensa española asegura que Lionel Messi se rebajará el sueldo en un 50%, es decir hasta unos 36 millones de euros por temporada, otra asegura que el argentino cobrará 300 millones en tres años: 200 millones en los dos próximos años y los 100 restantes en un periodo de tres años.

La pregunta del día: ¿Qué falta para que Messi siga en Barcelona? https://t.co/SiG2jysSbX — Deporte Total (@dt_elcomercio) July 13, 2021

Hoy se cumplen 16 días de Lionel Messi en libertad. Si bien, existe la relación táctica Messi-Barcelona, tanto que el cuadro culé sigue usando su imagen en sus redes sociales y lo trata ‘como jugador de su plantilla’, hoy nada ata al argentino al cuadro a donde llegó en el 2001 siendo un niño aún.

Medio mes sin contrato y un dineral que ha dejado de percibir Leo. Según Forbes, Messi es el segundo deportista con más ganancias en el último año, hasta mayo pasado. La revista especializada da cuenta de que los 130 millones de dólares que genera, unos 97 millones se generan ‘on the field’, es decir en el lado deportivo y otros 33 fuera de él, en el lado de auspicios.

Deportista Ingresos* Ingresos en el campo* Ingresos fuera del campo* Conor McGregor - MMA 180 22 158 Lionel Messi - Fútbol 130 97 33 Cristiano Ronaldo - Fútbol 120 70 50 Dak Prescott - NFL 107.5 97.5 10 LeBron James - NBA 96.5 31.5 65m Fuente: Forbes * En mlls de

dólares

Si seguimos ese ingreso, Messi pudo cobrar durante este julio por lo menos unos 8 millones de dólares. Si tomamos en cuenta las cifras que hizo público El Mundo del millonario contrato de Leo -75 millones de euros netos por temporada-, en un mes el argentino cobraba 9 millones de euros (10,6 millones de dólares).

Sin embargo, la realidad actual dista de esas cifras, ya que por la crisis provocada por la pandemia los sueldos están siendo recortados. Por eso L’Équipe aseguró hace poco que bajo las nuevas condiciones, Messi estaría perdiendo 100 mil euros (118 mil dólares) por día, ya que su contrato llegaría a 36 millones de euros.

Dinero que no ha dejado de ganar

Según Ingresos deportivos

anuales Ingreso que no cobrado

por mes Ingreso no cobrado

por día Forbes 97 mlls. dólares

(82 mlls. euros) 8 mlls. dólares

(6.77 mlls. euros) 270 mil

(228.65 mil euros) Contrato publicado por El Mundo 74 mlls. euros 6.7 mlls. euros 205 mil euros L’Équipe 36 mlls. euros 3 mlls. 100 mil euros

Felipe Ojeda, socio de la agencia de Marketing Deportivo Toque Fino, advierte que no necesariamente Messi está perdiendo dinero, ya que los contratos que firman los futbolistas es por temporadas cuyos pagos se hacen mes a mes. Es decir, el nuevo vínculo será por la temporada 2021-22. “ Lo que hacen es firmar por temporadas y la negociación es por eso, por un monto total. Lo del mes es solo la división del pago, que lo normal es que sean mensuales”, explica. El hecho de que Lionel no esté este julio con el club no le restaría en la cantidad que negocia por su nuevo contrato.

LEE TAMBIÉN: Messi campeón y la mochila que se libera el crack que sacrificó diez cumpleaños en busca de un título

El otro lado de Messi

Sin embargo, hay otra parte de la moneda. La nueva publicación de Lionel Messi tras su título en la Copa América es la publicidad de una edición limitada de buzos de Hard Rock, la marca de la cual es imagen desde junio pasado. Ese es Lionel Messi, una marca en sí misma. “Es el fenómeno de individualización que se da en el deporte. Por ejemplo, Messi tiene más de 232 millones de seguidores en Instagram, el FC Barcelona tiene 94 mlls. En la actualidad han futbolistas que de por sí son marcas fuertes. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ”, nos dice Ojeda.

Adidas, marca que trabaja con Messi desde el 2007, sabe más que nadie de eso y aprovechó en hacer el lanzamiento del nuevo diseño de los chimpunes X SPEEDFLOW asociada a la imagen del argentino. “ La marca Messi es muy potente y la coyuntura es super buena , porque ha sido campeón de la Copa América. Eso le suma a la marca Messi”, nos dice Alfredo Valverde, gerente de Igma Sports.

Para Valverde, “ la incertidumbre lo hace más atractivo, la gente especula más sobre él ”. Mientras que Ojeda realza que “los socios comerciales no ven afectados cuando se encuentran sin club porque el deportista está por sobre el equipo”.

Eduardo Flores, gerente de Toque Fino hace un análisis desde el lado del Barcelona. Messi no está cobrando un sueldo por no tener un contrato y eso, paradójicamente, es una pérdida para el Barcelona. “Muchos de los patrocinadores están pendiente de la renovación porque ellos quieren a Leo en la cancha. A las nuevas marcas les interesa estar pero si Messi está”, nos dice. Y ejemplifica con el caso de Rakuten, quien el año pasado firmó una extensión de contrato solo hasta el 30 de junio del 2022 ya que la estabilidad de Messi no estaba segura luego de su deseo de salir del club.

💜 Todos los detalles de la segunda equipación del Barça 21/22 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2021

Ese es el reto del Barcelona. Hoy Lionel Messi es firme candidato a ganar los premios individuales de la temporada. Se ha destacado en gran nivel en la Copa América y tiene el Balón de Oro a su alcance, como lo explicamos en esta nota.

Bajo esos términos, el Barcelona no puede permitirse no renovarle a un jugador que de por sí ya le genera millonarios ingresos, si no que está proyectado a generar muchos más. Este año con el Balón de Oro y el 2022 con la previa del Mundial de Qatar, Leo estará en los ojos del mundo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sporting Cristal derrotó 2-1 a Arsenal de Sarandí este miércoles en el Estadio Nacional de Lima por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, te mostramos las mejores imágenes del triunfo celeste.