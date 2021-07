Lionel Messi es campeón de la Copa América 2021. Sus celebraciones en el Maracaná llegaron a todo el mundo. Las imágenes del Diez festejando su primer gran título con Argentina se volvieron viral en instantes y durante toda la madrugada sudamericana. Pero también en Europa celebrando la hazaña conseguida por la ‘Albiceleste’, que no ganaba el torneo continental hace 28 años.

Tras el 1-0 ante Brasil; PSG (Di María, Paredes), Aston Villa (Emiliano Martínez), Tottenham (Lo Celso), Sevilla (Marcos Acuña), Ajax (Nicolás Tagliaffico) y Barcelona (Sergio Agüero) hicieron eco del éxito de sus figuras. Pero dentro de los equipos europeos que festejaron, llamó la atención un tuit del Barza. No tanto por las felicitaciones, sino porque incluyó a un futbolista que ya no forma parte de su plantel: Messi.

Y es que la realidad es esa. Desde el 1 de julio, la ‘Pulga’ es jugador libre. Y ganó su primera Copa América siendo jugador libre. Aunque su amor hacia el conjunto culé y su continuidad en el club no están en duda, el ’10′ tranquilamente puede negociar con cualquier otro equipo poderoso sin necesidad de avisar a la dirigencia azulgrana.

“ Fueron muchos días encerrados, pero el objetivo estaba claro y pudimos ser campeones. La felicidad es inmensa. Muchísimas veces soñé con esto ”, señaló Messi tras la final dejando en claro que en estas últimas semanas solo tuvo cabeza para pensar en la Copa América.

Según aseguran medios españoles, la renovación de Messi en el Barcelona está acordada desde hace semanas. Sin embargo, el argentino aún no pudo estampar su firma. Esto debido a que el delantero ha decidido observar detalladamente cada punto del contrato para no volver a tener problemas con Hacienda.

Mientras Laporta aprovecha cada aparición para decir que el fichaje del máximo ídolo azulgrana “va bien”, el programa español “El Chiringuito” detalló que el nuevo acuerdo Messi-Barza se cerrará en 300 millones de euros por dos temporadas, pero que se le pagará en tres años .

Fue en el estadio más representativo de Brasil, el Maracaná de Río de Janeiro, en donde Lionel Messi conquistó su primer título con la selección argentina, logrando quebrar una racha negativa de 28 años sin levantar una copa.

La fórmula del 1-4

Pese a los rumores de ofertas del Manchester City y el PSG, todo parece estar encaminado para que Lionel Messi continúe su idilio con el Barcelona. De hecho, el club publicó este domingo un video emotivo del ’10′ que cerró con la siguiente frase: “yo estoy muy acá y me gustaría quedarme para siempre”.

Sin embargo, el astro rosarino aún no firma su contrato y, tras ganar la Copa América, quizá no lo haga en estos días de merecidas vacaciones. Pero la demora no pasa por ninguna de las dos partes involucradas, sino de LaLiga.

Lo que ocurre, según detalla el diario digital español “El Independiente”, la razón de la demora en la firma es que el contrato que le ofreció el Barza a Leo estaría incumpliendo los estándares que impone el ente organizador en términos económicos con el fin de que no haya descontrol financieros entre los equipos participantes. Es decir, el tope salarial.

“No podemos hacer una norma para Messi o para Haaland. Las normas son las que son. Los actuales gestores lo saben perfectamente y no se van a cambiar. Los esfuerzos que hace el Barza para reducir su masa salarial van por buen camino. Pero no va a haber una norma especial. Las normas se tienen que cumplir, no las vamos a cambiar. No vamos a hacer una norma ad hoc para Messi”, indicó recientemente Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por ende, el club catalán deberá cumplir sí o sí con el límite salarial para inscribir a Messi y sus demás fichajes: Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García y Emerson. Esta variable es la diferencia entre los ingresos y los egresos que no correspondan al plantel deportivo; es decir, contrataciones, provisiones, empleados del club o gastos de explotación.

Teniendo en cuenta la norma, el Barza se encuentra contra las cuerdas debido a que sufrió un impacto económico a causa de la pandemia del COVID-19. El club cerró la temporada 2020-21 con ingresos de 855 millones de euros, alejado de los mil millones conseguidos en anteriores campañas ; según informó “El Independiente”. Por ello, al tener menos facturación, deberá haber una rebaja en los salarios de los futbolistas.

Lionel Messi es el futbolista con más títulos en la historia del Barcelona. (Foto: FCB)

El panorama se complica porque a Messi, LaLiga lo considera como fichaje y no como renovación. Aquí entra la famosa fórmula del “1:4”. Como explica el citado medio, la directiva culé solo podrá inscribir a Lionel cuando consiga la manera de liberar cuatro euros por cada euro que quiera incluir en los salarios. ¿Cómo lo logrará? Simple: desprendiéndose de algunos jugadores y bajando el salario a otros.

“Todos los que sabemos el estado del club, estamos preocupados. Por el tema del Covid, el club no ha podido hacer cosas. No se ha podido abrir el museo”, indicó hace unos días el técnico culé, Ronald Koeman. “El club intenta bajarlo. Todo el mundo tiene que saber el momento en el que estamos. Hay que aceptarlo. Por parte de los jugadores hay que hacer un esfuerzo para mejorar e ir adelante ”, agregó haciendo un pedido especial a sus dirigidos para que al fin puedan tener a Messi.

La delegación 'albiceleste 'regresó a su país este domingo y tuvo un emocionante recibimiento. El equipo liderado por Lionel Messi se coronó campeón de la Copa América luego de derrotar a Brasil en el mismísimo Maracaná de Río de Janeiro.

Los posibles afectados

La situación de Lionel Messi ha puesto en jaque a varios futbolistas del Barcelona. Uno de ellos es Antoine Griezmann, por el que el club pagó 120 millones de euros al Atlético de Madrid en julio de 2019. El francés, por su elevado salario y su cotización en el mercado -60 millones, según Transfermarkt-, podría salir en este mercado de pases. Eso sí, no le faltan pretendientes: Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester City y Manchester United están pendientes de su futuro.

En la lista también figuran nombres como Samuel Umtiti, Ousmane Dembelé y Phillipe Coutinho, uno de los mayores fracasos que se recuerdan en el Camp Nou. De hecho, el Barza aún sigue pagando por el traspaso del brasileño tres años después de haberlo contratado. Ellos se sumarían a los que ya salieron: Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Carles Aleñá, Juan Miranda, Matheus Fernandes y Trincao.

JUGADOR NUEVO CLUB INGRESOS Júnior Firpo Leeds United (ING) 15 mill. Jean-Clair Todibo Niza (FRA) 8.50 mill. Carles Aleñá Getafe (ESP) 5 mill. Juan Miranda Betis (ESP) Libre Matheus Fernandes Palmeiras (BRA) Libre Trincao Wolverhampton (ING) Cedido

Tebas va al rescate

El diario ‘AS’ dio una noticia esperanzadora para el pueblo catalán. Y es que, según informó, LaLiga permitirá al club inscribir a Lionel Messi para la temporada 2021-21. La decisión se tomó luego de que las máximas autoridades del fútbol español habrían recibido las garantías del Barcelona, en las que mencionan la reducción de masa salarial. Asimismo, asegura el diario, el adiós de Griezmann habilita al ’10′.

El propio Tebas explicará personalmente a Jorge Messi, padre del jugador, por qué tendrá que aceptar las condiciones que le ofrecía el Barza para el 2021-22, tras la petición de la institución presidida por Joan Laporta.

En el club esperan que esta conversación se dé lo más pronto posible, para así cerrar definitivamente el acuerdo entre ambas partes. Eso sí, fuentes cercanas del astro argentino aseguran que no deberán explicarle nada al progenitor del atacante, puesto que “es una cosa entre el club y LaLiga en todo caso”.

🔝 Mejor jugador ✅

⚽️ Máximo goleador ✅

👟 Máximo asistente ✅

🏆 Campeón ✅



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 11, 2021

Luego de conseguir su primer -y tan ansiado- gran título con Argentina, Lionel Messi descansará. En poco más de un mes, entre Eliminatorias y Copa América, el ’10′, con 34 años encima, disputó nueve partidos de altísimo nivel y exigencia. Ahora recargará pilas para arrancar la temporada 2021-22 con el objetivo de cerrar el año calendario con su séptimo Balón de Oro. ¿Lo hará como jugador del Barcelona? Todo hace indicar que sí.

