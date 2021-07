Conforme a los criterios de Saber más

Mientras Argentina espera por los goles de Lionel Messi para ganar la Copa América, el resto del mundo espera por el anuncio del FC Barcelona respecto a la renovación de Messi. La noche del 31 de junio finalizó el vínculo de Lionel Messi con el cuadro blaugrana, y si bien tienen un periodo para concretar la renovación -no sería un nuevo contrato a inscribir-, aún no hay luces del anuncio.

A partir de ahora el argentino queda sin equipo de manera temporal por primera vez en su vida profesional.

La renovación de Messi pasa por los temas financieros que atraviesa el club, el Fair Play Financiero que debe cumplir que le obligan a reducir su masa salarial en 200 millones de euros. La renovación de Leo no permitiría que se alcance con esa cifra, ya que el club catalán no ha vendido jugadores y no podrá ni siquiera ceder a Dembelé, lesionado en la Eurocopa.

De concretarse, se tratará de la décima firma de contrato de Messi como jugador profesional, desde el que firmara en junio del 2005, cuando apenas tenía 18 años. Su primer contrato data de cuando tenía 13 años y llegó al club en el 2000 con solo trece años. Según el diario “Marca”, su cláusula de rescisión en ese entonces era ya de 30 millones de euros, lo que hoy sería lo que se le debe pagar al Celta para fichar al peruano Renato Tapia, aunque según Transfermarkt, aún está valorizado en 20 millones, la cifra que llegó a valer Juan Vargas en su mejor momento.

Jugador Pase más caro Valor más alto Renato Tapia Twente al Feyennord - 1,5 mlls - 2016 20 mlls (2021 - Celta) Juan Vargas Del Catania a la Fiorentina - 12 mlls - 2008 20 mlls (2010 - Fiorentina) Jefferson Farfán Del PSV al Schalke - 10 mlls - 2008 18 mlls (2011-2012 / Schalke) André Carrillo Del Benfica al Al Hilal - 9.5 mlls* - 2019 (70% del pase) 12 mlls (2015 - Sporting) Claudio Pizarro Del Bremen al Bayern - 8.2 mlls - 2001 12 mlls (2009-Bremen) Christian Cueva Del Santos al Krasnodar – 8 mlls – 2018 5 mlls - (2018-Krasnodar) Paolo Guerrero Del Hamburgo al Corinthians - 3,5 mlls - 2012 8 mlls (2010 - Hamburgo) Fuente: Transfermarkt

En el 2003, aún como jugador juvenil, el Barcelona aumentó la cláusula de recisión a 800 millones. Ya Messi estaba por debutar en el primer equipo y sus condiciones llamaban la atención de los poderosos de Europa, como el Inter de Italia.

PRIMER CONTRATO

Ya siendo parte del primer equipo, había debutado en un amistoso ante Porto en el 2003 y de manera oficial ante Espanyol en el 2004 y había marcado su primer gol, ante Albacete en mayo del 2005. Ante eso, la directiva de Joan Laporta, el ahora también presidente del Barcelona, decide hacerle su primer contrato como profesional.

El argentino tenía 18 años y firmó un contrato hasta el 2010 con una cláusula que casi duplicaba la que tenía como juvenil: 150 millones de euros. Su primer salario ascendía a 3 millones de euros por temporada.

Sin embargo, apenas pasaron tres meses para renovar ese contrato. Había salido campeón del Mundial Sub 20, por lo que el FC Barcelona decidió aumentarle el sueldo, aunque no existe detalle sobre ello.

Contrato profesional Edad Renovó hasta Cláusula de recisión Sueldo x temporada (aumento) Detalle 2000-01 13 30 mlls. Primer vínculo Junio 2005 18 2010 150 mlls 3 mlls Debut profesional Setiembre 2005 18 - 150 mlls No detallado Campeón Mundial Sub 20 Enero 2007 19 2014 150 mlls 7 mlls Julio 2008 21 - - 8,5 mlls. 2009 2016 250 mlls 10,5 mlls. Tras ganar el Triplete Diciembre 2012 - 250 mlls 12 mlls. + objetivos Tras ganar su segunda Champions Junio 2014 2018 250 mlls 20 mlls + objetivos Antes del Mundial de Brasil Junio 2017 2021 300 mlls 30 mlls Diciembre 2017 - 700 mlls 75 mlls (netos) Última renovación Fuente: Sport.es/Marca

Así, empezó el historial de renovación de Lionel Messi que este jueves sigue siendo una novela por resolver. Leo está en Brasil disputando la Copa América, pero la firma que muchos quieren ver se espera en Barcelona.

Leo habría aceptado una rebaja de sueldo, pero el pedido desde su parte sería que se le haga un contrato de cinco años, pero que solo pueda jugar dos en el Barcelona para luego marchar a la MLS, manteniendo los mismos salarios.

