La crisis en la FIFA por la propuesta de abrir el negocio del Mundial a inversionistas privados sumó un nuevo capítulo. Carlos Cordeiro, asesor principal del presidente Gianni Infantino, anunció este viernes su renuncia inmediata tras expresar su desacuerdo con el proyecto que permitiría vender una participación de las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

La dimisión se produce en medio del creciente rechazo que ha despertado la iniciativa dentro del fútbol internacional y apenas un día después de que la UEFA anunciara que sus federaciones no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA mientras la propuesta siga adelante.

Carlos Cordeiro rechaza el plan de la FIFA

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cordeiro dejó en claro que no participó en la elaboración del proyecto y explicó las razones de su salida.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación en el Mundial. Quiero dejar claro que no he tenido nada que ver con esta propuesta y que me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, señaló.

El exasesor sostuvo que la iniciativa representa un riesgo para el futuro del fútbol y cuestionó la necesidad de recurrir a capital privado.

¿Qué propone la FIFA?

La polémica gira en torno al proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que administraría las operaciones comerciales y los principales eventos del organismo, incluida la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, en Houston, EE. UU., el 4 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON

Como parte del plan, la FIFA contempla vender el 20 % de participación de esa empresa a inversionistas privados, con el objetivo de captar aproximadamente 4.200 millones de dólares para impulsar nuevos proyectos y aumentar los ingresos del organismo.

Sin embargo, la iniciativa solo podrá avanzar si obtiene el respaldo de la mayoría de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

“Hipotecar el futuro del fútbol”

Cordeiro cuestionó la necesidad de vender una participación del principal activo comercial de la FIFA y aseguró que el organismo cuenta con recursos suficientes para financiar el desarrollo del deporte: “La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios”.

Añadió que, si las federaciones consideran necesaria una mayor inversión, el organismo dispone de la capacidad económica para asumirla sin recurrir a capital externo.

También fue contundente al criticar el objetivo económico de la operación: “Vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Supone hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

Cordeiro cuestiona el proceso impulsado por Infantino

El exasesor también criticó el corto plazo concedido a las asociaciones miembro para decidir sobre una propuesta que considera trascendental para el futuro del fútbol mundial.

“No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”, puntualizó.

Asimismo, lamentó que las federaciones tengan apenas 50 días para pronunciarse sobre una decisión de gran impacto. “Esa no es una forma responsable de determinar el futuro del fútbol mundial”.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha)

Finalmente, confirmó que su salida es definitiva: “Esta propuesta se ha convertido en una cuestión decisiva para el futuro de la FIFA. Tras una cuidadosa reflexión, ya no puedo seguir desempeñando mi cargo de asesor principal del presidente. Por lo tanto, he presentado mi dimisión con efecto inmediato”.

La presión sobre la FIFA aumenta

La renuncia de Cordeiro se suma al rechazo expresado por la UEFA, así como por las confederaciones de Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y Asia (AFC), que han manifestado su oposición al proyecto impulsado por Gianni Infantino.

El debate enfrenta dos posturas: la de quienes consideran que la entrada de inversionistas permitirá incrementar los recursos para desarrollar el fútbol y la de quienes advierten que abrir la propiedad comercial del Mundial podría comprometer el control y el futuro del torneo más importante del planeta.

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