Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA y mano derecha de su presidente, Gianni Infantino. Foto: EFE/EPA/Felipe Trueba
Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA y mano derecha de su presidente, Gianni Infantino. Foto: EFE/EPA/Felipe Trueba
Por Redacción EC

La crisis en la FIFA por la propuesta de abrir el negocio del Mundial a inversionistas privados sumó un nuevo capítulo. Carlos Cordeiro, asesor principal del presidente Gianni Infantino, anunció este viernes su renuncia inmediata tras expresar su desacuerdo con el proyecto que permitiría vender una participación de las operaciones comerciales de la Copa del Mundo.

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