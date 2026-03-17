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Repechaje al Mundial 2026: formato, cuándo es, cómo se juega y quiénes participan. (Foto: FBF)
Repechaje al Mundial 2026: formato, cuándo es, cómo se juega y quiénes participan. (Foto: FBF)
Por Rogger Fernández

El Mundial 2026 entra en su etapa más tensa con la disputa del repechaje, una instancia que definirá a las últimas clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA. Con el nuevo formato de 48, la repesca adquiere un peso mayor y mezcla a selecciones de distintas confederaciones, además de un sistema propio en Europa que también entrega cupos. Aquí te explicamos cómo funciona este proceso clave rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

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