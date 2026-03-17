El Mundial 2026 entra en su etapa más tensa con la disputa del repechaje, una instancia que definirá a las últimas clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA. Con el nuevo formato de 48, la repesca adquiere un peso mayor y mezcla a selecciones de distintas confederaciones, además de un sistema propio en Europa que también entrega cupos. Aquí te explicamos cómo funciona este proceso clave rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

¡La cuenta regresiva está en marcha! Esta cantidad de días falta para que empiece el Mundial 2026: ¿estás listo para la locura futbolera? | Foto: PA Images

¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?

Para el Mundial 2026, el repechaje se divide en dos procesos distintos: un Torneo de Clasificación Intercontinental (mini-torneo de 6 equipos para 2 cupos) y un Repechaje de la UEFA (exclusivo para Europa por 4 cupos).

1. Torneo de Clasificación Intercontinental (6 selecciones)

Este minitorneo se juega a fines de marzo de 2026 y y otorga las últimas dos plazas al Mundial.

Participantes:

1 de CONMEBOL

2 de CONCACAF

1 de AFC

1 de CAF

1 de OFC

Formato de juego:

Las dos selecciones mejor ubicadas en el Ranking FIFA (cabezas de serie) avanzan directamente a las finales de sus respectivas llaves.

Las otras cuatro selecciones juegan dos “semifinales” a partido único.

Los ganadores de las semifinales enfrentan a los cabezas de serie. Los dos vencedores de estas finales clasifican al Mundial.

2. Repechaje de la UEFA (16 selecciones)

Europa tiene su propio sistema independiente para definir sus últimos cuatro cupos.

Participantes: 16 selecciones (los 12 segundos de grupo de las Eliminatorias Europeas y los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League que no hayan clasificado directo).

16 selecciones (los 12 segundos de grupo de las Eliminatorias Europeas y los cuatro mejores ganadores de grupo de la Nations League que no hayan clasificado directo). Formato: Se dividen en 4 rutas de play-off (4 equipos por ruta). Cada ruta juega semifinales y final a partido único. El ganador de cada una de las 4 rutas clasifica al Mundial

Bolivia buscará clasificar al Mundial después de 32 años. (Foto: FBF)

¿Cuándo se juega y quiénes participan?

El repechaje para el Mundial 2026 se jugará durante la ventana de la fecha FIFA de marzo de 2026, específicamente entre el jueves 26 y el martes 31 de marzo.

Este proceso define los últimos seis cupos mundialistas a través de dos torneos simultáneos pero distintos: el Torneo de Repesca Intercontinental (organizado en México) y el Repechaje de la UEFA (en sedes europeas).

Fixture repechaje intercontinental

Fase Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Bolivia vs Surinam Monterrey Semifinal 2 26/03 Nueva Caledonia vs Jamaica Guadalajkara Final 1 31/03 Irak vs Ganador semifinal 1 Monterrey Final 2 31/03 Congo vs Ganador semifinal 2 Guadalajkara

Repechaje europeo

A diferencia del repechaje intercontinental, Europa definirá sus últimos cuatro cupos en cuatro rutas de playoffs independientes (A, B, C y D). Cada ruta consta de dos semifinales y una final a partido único. Las ‘semis’ se jugarán el 26 de marzo, mientras que las finales serán el 31 del mismo mes.

Ruta A: Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia y Herzegovina. Ruta B: Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania.

Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania. Ruta C: Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo.

Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo. Ruta D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.

SOBRE EL AUTOR