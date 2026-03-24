El Repechaje Europa al Mundial 2026 empieza a jugarse este 26 de marzo con 16 selecciones peleando por cuatro cupos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Italia, como se sabe, intentará volver a la cita mundialista luego de 12 años de ausencia.
El combinado azzurri ganó su derecho de participar en la repesca tras quedar segundo en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, por debajo de Noruega. Dos partidos lo separan de lograr su objetivo. Conoce aquí los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el Repechaje Intercontinental 2026.
¿Cuándo se juega y quiénes participan?
El Repechaje Europa al Mundial 2026 se juega el jueves 26 y el martes 31 de marzo. Los partidos tendrán como sedes a distintas ciudades europeas, donde se conocerán a los últimos cuatro clasificados de la UEFA a la cita mundialista.
Las 16 selecciones se dividirán en cuatro rutas de cuatro equipos. Por cada ruta habrá dos semifinales y una final a partido único. Los cuatro ganadores obtendrán los cuatro cupos al Mundial.
|Ruta A
|Fecha
|Partido
|Sede
|Semifinal 1
|26/03
|Italia vs. Irlanda del Norte
|Roma
|Semifinal 2
|26/03
|Gales vs. Bosnia y Herzegovina
|Cardiff
|Final 1
|31/03
|Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2
|Por definir
|Ruta B
|Fecha
|Partido
|Sede
|Semifinal 1
|26/03
|Ucrania vs. Suecia
|Poznan
|Semifinal 2
|26/03
|Polonia vs. Albania
|Varsovia
|Final 1
|31/03
|Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2
|Por definir
|Ruta C
|Fecha
|Partido
|Sede
|Semifinal 1
|26/03
|Turquía vs. Rumanía
|Estambul
|Semifinal 2
|26/03
|Eslovaquia vs. Kosovo
|Bratislava
|Final 1
|31/03
|Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2
|Por definir
|Ruta D
|Fecha
|Partido
|Sede
|Semifinal 1
|26/03
|Dinamarca vs. Macedonia del Norte
|Copenhague
|Semifinal 2
|26/03
|República Checa vs. Irlanda
|Praga
|Final 1
|31/03
|Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2
|Por definir
¿A qué hora se juega el Repechaje Europa al Mundial 2026?
Casi todos los partidos, a excepción del Turquía vs Rumanía que empieza a las 12:00 p.m., inician a las 2:45 p.m. en horarios peruano de este jueves 26 de marzo del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:45 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:45 PM
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:45 PM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:45 PM
- España: 8:45 PM
¿Dónde ver el Repechaje Europa al Mundial 2026?
Para ver todos los partidos del Repechaje Europa al Mundial 2026 deberás estar pendiente a los canales que transmiten los partidos dependiendo de tu país de origen.
ESPN y Disney Plus transmiten los partidos en Perú y todo Sudamérica; TUDN y ViX lo pasa en México; ViX, Univision y TUDN USA lo televisa en Estados Unidos; mientras que DAZN lo pasa en todo el territorio español.