El Repechaje Europa al Mundial 2026 empieza a jugarse este 26 de marzo con 16 selecciones peleando por cuatro cupos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Italia, como se sabe, intentará volver a la cita mundialista luego de 12 años de ausencia.

El combinado azzurri ganó su derecho de participar en la repesca tras quedar segundo en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, por debajo de Noruega. Dos partidos lo separan de lograr su objetivo. Conoce aquí los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el Repechaje Intercontinental 2026.

Italia busca volver al Mundial después de 12 años. | Crédito: @azzurri / Instagram

¿Cuándo se juega y quiénes participan?

El Repechaje Europa al Mundial 2026 se juega el jueves 26 y el martes 31 de marzo. Los partidos tendrán como sedes a distintas ciudades europeas, donde se conocerán a los últimos cuatro clasificados de la UEFA a la cita mundialista.

Las 16 selecciones se dividirán en cuatro rutas de cuatro equipos. Por cada ruta habrá dos semifinales y una final a partido único. Los cuatro ganadores obtendrán los cuatro cupos al Mundial.

Ruta A Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Italia vs. Irlanda del Norte Roma Semifinal 2 26/03 Gales vs. Bosnia y Herzegovina Cardiff Final 1 31/03 Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 Por definir

Ruta B Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Ucrania vs. Suecia Poznan Semifinal 2 26/03 Polonia vs. Albania Varsovia Final 1 31/03 Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 Por definir

Ruta C Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Turquía vs. Rumanía Estambul Semifinal 2 26/03 Eslovaquia vs. Kosovo Bratislava Final 1 31/03 Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 Por definir

Ruta D Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Dinamarca vs. Macedonia del Norte Copenhague Semifinal 2 26/03 República Checa vs. Irlanda Praga Final 1 31/03 Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 Por definir

¿A qué hora se juega el Repechaje Europa al Mundial 2026?

Casi todos los partidos, a excepción del Turquía vs Rumanía que empieza a las 12:00 p.m., inician a las 2:45 p.m. en horarios peruano de este jueves 26 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:45 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 2:45 PM

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:45 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:45 PM

España: 8:45 PM

La FIFA presentó a las selecciones que jugarán el repechaje al Mundial 2026.

¿Dónde ver el Repechaje Europa al Mundial 2026?

Para ver todos los partidos del Repechaje Europa al Mundial 2026 deberás estar pendiente a los canales que transmiten los partidos dependiendo de tu país de origen.

ESPN y Disney Plus transmiten los partidos en Perú y todo Sudamérica; TUDN y ViX lo pasa en México; ViX, Univision y TUDN USA lo televisa en Estados Unidos; mientras que DAZN lo pasa en todo el territorio español.

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