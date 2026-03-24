Resumen

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Repechaje Intercontinental al Mundial 2026: horarios, canales TV y dónde ver la repesca. (Foto: @laverde_fbf / Instagram)
Repechaje Intercontinental al Mundial 2026: horarios, canales TV y dónde ver la repesca. (Foto: @laverde_fbf / Instagram)
Por Redacción EC

El Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 empieza a jugarse este 26 de marzo con seis selecciones peleando por dos cupos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Bolivia, como se sabe, es el representante de Conmebol y peleará por volver a la cita mundialista después de 32 años.

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