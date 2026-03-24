El Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 empieza a jugarse este 26 de marzo con seis selecciones peleando por dos cupos para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Bolivia, como se sabe, es el representante de Conmebol y peleará por volver a la cita mundialista después de 32 años.

El combinado altiplánico ganó su derecho de participar en la repesca tras ubicarse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por encima de Chile, Perú y Venezuela. Dos partidos lo separan de lograr su objetivo. Conoce aquí los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el Repechaje Intercontinental 2026.

Bolivia buscará clasificar al Mundial después de 32 años. (Foto: FBF)

¿Cuándo se juega y quiénes participan?

El Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 se juega el jueves 26 y el martes 31 de marzo. Los partidos tendrán como sedes a Monterrey y Guadalajara, donde se conocerán a los últimos dos clasificados.

Las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA son Irak y Congo, cabezas de serie del repechaje y finalistas. Las otras cuatro selecciones juegan dos semifinales a partido único. Los ganadores enfrentan a los finalistas y los dos vencedores clasificarán al Mundial.

Fase Fecha Partido Sede Semifinal 1 26/03 Bolivia vs Surinam Monterrey Semifinal 2 26/03 Nueva Caledonia vs Jamaica Guadalajara Final 1 31/03 Irak vs Ganador semifinal 1 Monterrey Final 2 31/03 Congo vs Ganador semifinal 2 Guadalajara

¿A qué hora se juega el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Surinam por las semifinales del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 empieza a las 5:00 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 PM

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 PM

España: 11:00 PM

Por su parte, el partido de Nueva Caledonia vs Jamaica por las semifinales del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 empieza a las 10:00 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 PM

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 PM

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 M

España: 6:00 AM

¿Dónde ver el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Para ver el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 deberás estar pendiente a los canales que transmiten los partidos dependiendo de tu país de origen.

El Bolivia vs Surinam lo transmiten Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play y Entel TV Smart en todo el territorio boliviano. TUDN y ViX Premium lo pasa en México; Fanatiz y ViX en Estados Unidos; mientras que DirecTV y DGO lo transmite en Perú y todo Sudamérica.

Por su parte, el Nueva Caledonia vs Jamaica lo transmite DirecTV y DGO en Sudamérica; TUDN y ViX Premium en México; fuboTV y Fox Sports en Estados Unidos; Tigo Sports en Centroamérica y DAZN en España.

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