Repretel EN VIVO, mira el partido entre Costa Rica vs. Inglaterra en directo medirán fuerzas hoy, miércoles 10 de junio, por partido amistoso en el Inter & Co Stadium de Florida (Estados Unidos). En Costa Rica, la transmisión del juego será por Canal 6 y Repretel, mientras que en Nicaragua mediante la señal de Tigo Sports y NicaSports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Repretel en SEÑAL EN VIVO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:00 (hora peruana) y 14:00 (hora de Costa Rica). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.