Repretel EN VIVO, mira el partido entre Costa Rica vs. Nicaragua en directo medirán fuerzas hoy, viernes 05 de septiembre del 2025, por Eliminatorias Concacaf 2026 en el Estadio Nacional de Managua. En Costa Rica, la transmisión del juego será por Canal 6 y Repretel, mientras que en Nicaragua mediante la señal de Tigo Sports y NicaSports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Repretel en SEÑAL EN VIVO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:00 (hora peruana) y 20:00 (hora de Costa Rica). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

