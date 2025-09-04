Repretel en vivo, mira el duelo de Costa Rica vs. Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua.
Repretel en vivo, mira el duelo de Costa Rica vs. Nicaragua en el Estadio Nacional de Managua.
Redacción EC
Redacción EC

Repretel EN VIVO, mira el partido entre vs. en directo medirán fuerzas hoy, viernes 05 de septiembre del 2025, por en el Estadio Nacional de Managua. En Costa Rica, la transmisión del juego será por Canal 6 y Repretel, mientras que en Nicaragua mediante la señal de Tigo Sports y NicaSports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Repretel en SEÑAL EN VIVO y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 21:00 (hora peruana) y 20:00 (hora de Costa Rica). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO

Nicaragua vs. Costa Rica
Sigue la transmisión del partido de Nicaragua vs. Costa Rica en vivo online por las Eliminatorias Concacaf 2026.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC