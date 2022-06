El plantel del Eintracht Frankfurt mostró un gran nivel futbolístico en la Europa League y se consagró campeón del certamen en la temporada 2021-22. Martin Hinteregger fue clave en la consecución del título, a pesar de no jugar la final ante Rangers por lesión, y reveló una sorpresiva noticia luego de un mes de la celebración: se retira del fútbol.

La información fue revelada por las ‘Águilas’ a través de redes sociales y los hinchas no ocultaron su pesar, dado que el deportista austriaco solo tiene 29 años y era titular en el esquema del entrenador Oliver Glasner. “Esta decisión merece el máximo respeto. ¡Gracias por todo Hinti! Te deseamos todo lo mejor para el futuro”, escribió el club en el comunicado.

De la misma forma, Martin Hinteregger confesó que el último ciclo no fue tan agradable a nivel personal, a pesar del éxito conseguido. “El otoño pasado tuve mis primeros pensamientos sobre retirarme después de la temporada. Me encontré en una fase difícil en términos deportivos: mi rendimiento fluctuaba. Las victorias ya no se sentían tan bien, pero cada derrota dolía el doble”, relató el defensor para el área de prensa de su equipo.

“Disfruté mucho de la victoria en la Europa League, porque entonces supe que sería mi última gran celebración con los fantásticos aficionados de esta ciudad, que se ha convertido en mi segundo hogar. Solo recordaré mi tiempo en Eintracht con gran alegría y gratitud”, agregó el zaguero, que también protagonizó temas extradeportivos en su carrera.

Hinteregger agradeció por la “confianza y apoyo en tiempos difíciles”, a los directivos, comando técnico y a sus compañeros en la institución de Frankfurt. Además, Martin aprovechó para pedir disculpas por las discusiones con la prensa y se desligó de la ideología de extrema derecha, luego de organizar ‘Hinti Cup’ con la presencia de un polémico político austriaco.

Martin Hinteregger hat sich dazu entschieden, seine Karriere als aktiver Profifußballer zu beenden.



Diese Entscheidung verdient größten Respekt. Vielen Dank für alles, Hinti! Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Du bist und bleibst ein Adler 🦅#SGE — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 23, 2022

Hinteregger se despide del Frankfurt

La emotiva despedida de Hinteregger a través de sus redes sociales: “Gracias por cómo me recibieron en Frankfurt, cómo se convirtieron en Hinti Army, cómo me apoyaron en el estadio, cómo lidiaron con el penal fallado ante Chelsea, cómo celebraron conmigo la Copa de Europa... Nunca olvidaré todo. ¡Gracias!

Para mí se siente bien terminar mi carrera hoy. Quiero pasar tiempo con mi familia, cazar, pescar y divertirme con amigos en la ciudad de Carintia. ¡Siempre estaré conectado con las ‘Águilas’ en mi corazón! Gracias por todo, también por vuestra comprensión. Hinti”.