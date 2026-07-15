La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ha llevado el precio de las entradas a cifras históricas. Con la venta general completamente agotada, los boletos disponibles en el mercado de reventa se ofrecen desde USD 7.000 y alcanzan hasta USD 39.000, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

El encuentro se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, y la alta demanda ha convertido el acceso al partido en uno de los más costosos registrados para un evento deportivo.

Quienes no lograron adquirir entradas durante la venta oficial solo tienen dos alternativas: recurrir al mercado secundario o comprar los paquetes hospitality de la oferta oficial.

Estos paquetes tienen valores que parten desde USD 15.000 o USD 17.000 y pueden llegar hasta USD 57.000, dependiendo de los servicios y beneficios incluidos.

En ambos casos, los precios superan ampliamente los habituales para una final deportiva, reflejando el enorme interés que genera el duelo entre Argentina y España.

Argentina derrota a Inglaterra por 2-1 y clasifica a la final del Mundial 2026. Foto: Agencia AFP.

StubHub, Ticketmaster y TickPick concentran la oferta

La reventa se ha convertido en la principal vía para conseguir boletos. En plataformas como StubHub, Ticketmaster y TickPick, la mayor parte de las entradas disponibles se ubica alrededor de los USD 8.000.

Sin embargo, los asientos considerados preferenciales o exclusivos superan con facilidad los USD 35.000, llegando incluso a los USD 39.000 en algunos listados.

La ubicación marca la diferencia en los precios

Los valores publicados varían según el sector del estadio y el tipo de asiento disponible. Mientras las localidades más accesibles parten desde los USD 7.000, las ubicaciones premium concentran los precios más elevados.

Francia vs. España.(Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

La reducción del inventario disponible también influye en el mercado, ya que a medida que disminuye la oferta visible en las plataformas de reventa, los precios tienden a mantenerse en niveles muy altos.

Con las entradas generales agotadas, la elección para muchos aficionados es clara: pagar una elevada suma en la reventa o invertir aún más en un paquete oficial con servicios incluidos para asistir a la gran final del Mundial.

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