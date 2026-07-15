Se exhibe la señalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Se exhibe la señalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Por Redacción EC

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ha llevado el precio de las entradas a cifras históricas. Con la venta general completamente agotada, los boletos disponibles en el mercado de reventa se ofrecen desde USD 7.000 y alcanzan hasta USD 39.000, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.