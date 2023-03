Hace algunos días, Vélez Sarsfield anunció oficialmente la llegada de Ricardo Gareca al club, el ‘Tigre’ estuvo en conversaciones con la selección de Ecuador, sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo total.

Declaraciones de Ricardo Gareca

“Estar en Vélez es algo que trae recuerdos de todo tipo, por todas las cosas que uno vivió acá. Es un honor que me haya dado la oportunidad de estar nuevamente al frente del equipo. Les agradezco por confiar nuevamente en mí”

“Es una alegría inmensa. Ya había ido a la Villa, hermosa, como siempre. Estar al frente del equipo es algo esperado. La verdad que toda mi familia está inmensamente feliz. Si hay una característica de Vélez es hacer sentir bien a la gente, especialmente a los que venimos a trabajar. Esto es fútbol, uno busca que le vaya bien. Tengo solo agradecimiento a la gente, desde que fui jugador, siempre el hincha me atendió muy bien, eternamente agradecido. Ojalá que podamos estar a la altura, nos espera una gran responsabilidad. Nos gusta el plantel, lo vi en el exterior, y en esta etapa que estuve, siempre me dio la sensación buena en todo aspecto. Cuando Cristian me llamó para estar al frente, realmente me gustó el desafío”.

“Todavía está abierto el tema del cuerpo técnico. Vélez me da la posibilidad, lo agradezco porque es un costo, tengo la posibilidad de contar con el Turu (Flores). A Patricio (Camps) lo conozco, lo estamos analizando. No es algo definido”.

“De Ecuador me llaman periodistas y yo estoy enfocado en Vélez, quiero dar por terminada la situación. Se dilataron demasiado las conversaciones. Había interés de parte y parte. Se llegó a un punto impensado para mí en el cual pasó lo que pasó y no se resolvía. A partir que se comunicaron conmigo, hasta que empecé con Vélez, con el presidente y Bassedas, pasaron 50 días. Siempre en esas circunstancias impensadas, recibí el llamado de Cristian. Es algo que lógicamente escapa a toda posibilidad, cuando Vélez me da la oportunidad, también existe la posibilidad de la Liga Argentina, que es hermosa, y lo sé porque lo viví en el extranjero, la repercusión que tiene. Siempre está la posibilidad de volver a estar en mi país. Y darme la posibilidad en un club como Vélez, al surgir dejé entrever que si existía lo de Vélez iba a ser difícil ir otra vez al extranjero”.

“A Gianetti lo tuve de chiquito. Lo vi crecer, Heinze lo hizo crecer mucho. Tiene una evolución muy grande. Llegó a una realidad que todo el mundo conoce, un jugador de categoría. De Pratto, digo que es importante que se sitúe. Hoy tuve una charla con él. Quiero ver al Pratto de los 34 años, no al de los 24 años porque ya no vuelve más. Todos tenemos una edad y avanzamos. Él tendrá que darle a Vélez todo lo que le pueda dar a esta edad. La calidad nunca se pierde. La jerarquía está con uno siempre. Encima es inteligente. Si él está y nos volvemos a situar en la inteligencia de él, el hincha lo va a entender, él lo va a llevar mucho mejor, va a ser de mucha utilidad. Me gustaría que él agarre la confianza, por lo que es él como jugador”.