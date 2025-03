La selección chilena se sigue hundiendo en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este jueves 20 de marzo del 2025, los dirigidos por Ricardo Gareca obtuvieron una nueva derrota que los aleja de los puestos de repechaje y clasificación a la próxima Copa del Mundo. Esta vez, cayeron por la mínima diferencia y bajaron al último puesto de la tabla de posiciones.

Luego de la dolorosa derrota, el ‘Tigre’ habló en conferencia de prensa y asegura que aún se sienten vivos en las Eliminatorias. “Aunque perdimos, siento que todavía estamos vivos. El martes va a ser un partido determinante. El ánimo de la gente no debe estar de la mejor manera, pero me gustarían que vayan y hagan un esfuercito más en estos momentos”.

“Entiendo la frustración de los jugadores y de todos, porque una derrota naturalmente genera pesimismo, más en estas etapas. Pero necesitamos el apoyo de la gente y, sobre todo, ganar el próximo partido (ante Ecuador), que será una final para nosotros. Si logramos eso, nos reacomodamos”, agregó Gareca.

Finalmente, pidió el apoyo de los fanáticos. “Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para seguir vigentes y con posibilidades. Estamos en plena Eliminatoria y no hay que bajarse. Mientras que los números den, no hay que rendirse. Creo que nuestras opciones siguen intactas, eso es lo que más me interesa”