Desde que Ricardo Gareca llegó a la selección peruana los reflectores de la prensa internacional giraron hacia el argentino. Tras la clasificación al Mundial Rusia 2018 y las buenas campañas en la Copa América, el ‘Tigre’ se ha convertido en uno de los técnicos mejores rankeados de Sudamérica.

En una reciente entrevista a ‘En Cancha CL’, Gareca demostró su admiración por el fútbol chileno y no descartó dirigir en el país sureño de presentarse una buena oferta. “Siempre me ha parecido una Liga interesante y los equipos chilenos son para tener en cuenta. En el caso que me llegara a hablar algún equipo de Chile, lo tendría en cuenta”, reveló el ‘Tigre’.

Después de finalizar la Copa América 2021, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa en la que descartó renunciar a la selección peruana y aseguró sentirse “cómodo en Perú”. El ‘Tigre’ tiene contrato con la Blanquirroja hasta finalizar las eliminatorias de Qatar y de clasificar al Mundial automáticamente se extenderá el vínculo.

Atracción por el fútbol chileno

En otro momento de la entrevista, Gareca destacó el crecimiento del fútbol chileno en los últimos años y expresó que gracias a ello los clubes mapochinos son protagonistas en los torneos internacionales. “Yo creo que la liga chilena es para tenerla en cuenta, porque hay equipos muy importantes. El jugador chileno ha crecido mucho en su mentalidad y su forma de encarar los partidos, y eso es muy bueno”, finalizó.

Por otro lado, la selección peruana se enfrentará a Uruguay y Brasil por la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. La Blanquirroja llegará a esta fecha doble tras conseguir una histórica victoria ante Ecuador en Quito.

