Tras el triunfo ante Albania, Chile cayó 3-2 frente a Francia, aunque dejando buenas sensaciones. Luego, una sólida victoria por 3-0 sobre Paraguay cerró los amistosos previos a la Copa América. Sin embargo, en el torneo continental celebrado en Estados Unidos, comenzó la debacle de Gareca. Dos empates sin goles ante Perú y Canadá, sumados a una derrota frente a Argentina, dejaron a Chile fuera en la fase de grupos. La temprana eliminación, combinada con el pobre rendimiento mostrado, desató las primeras críticas.

El estreno de Chile en las Eliminatorias rumbo a 2026 fue aún más complicado. Tras resistir durante un tiempo ante Argentina con el marcador en cero, el equipo de Gareca terminó sucumbiendo 3-0 frente al campeón de América y del mundo. En la siguiente jornada, ante Bolivia en Santiago, se esperaba una redención, dado que los altiplánicos nunca habían ganado en suelo chileno. Sin embargo, el ‘Tigre’ volvió a tropezar, cayendo 2-1 ante la revelación del torneo. Estos tropiezos, sumados a la derrota contra Brasil en casa y la estrepitosa caída por 4-0 ante Colombia en Barranquilla, dejaron al descubierto las serias falencias del equipo dirigido por Gareca, prácticamente dando por terminado su ciclo al frente de la Roja.

El futuro incierto de Gareca tras goleada ante Colombia

Seguramente, la derrota contra Colombia fue la más dura para Chile bajo el mando de Ricardo Gareca en estas Eliminatorias, dejando en suspenso su futuro como entrenador. El ‘Tigre’ se mostró abierto a la posibilidad de su salida, aunque enfatizó que tomará cualquier decisión con calma.

“Es complicado dar una respuesta en este momento. Colombia nos superó en todos los aspectos. Mantener este proyecto se hace difícil. Ahora no puedo ofrecer una respuesta clara porque estoy lleno de emociones. Me duele mucho la situación, pero no tomo decisiones impulsivas. Quiero reflexionar y calmarme antes de decidir”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, afirmó que es consciente de que muchas personas desean verlo fuera de la Roja: “Hay un 80 o 90% que quiere que me vaya, pero me reservo un porcentaje para evaluar si podemos revertir esta situación. La responsabilidad absoluta recae en el cuerpo técnico. Necesito tiempo para no responder impulsivamente y analizar bien todo”

¿A qué juega Chile al mando de Ricardo Gareca?

Al analizar los datos de los nueve partidos de la selección chilena en las Eliminatorias bajo la dirección de Ricardo Gareca, emergen diversas tendencias y patrones que indican un estilo de juego particular, aunque también se hacen evidentes problemas que han impactado su rendimiento.

1. Control de la posesión

Alto Porcentaje de Posesión: En varios partidos, Chile ha mantenido una posesión del balón superior al 60%, lo que indica un enfoque en controlar el juego. Este es un rasgo característico de su estilo, que busca dominar el mediocampo y dictar el ritmo del partido.

2. Falta de precisión

Juego Vertical: A pesar de su enfoque en la posesión, los datos muestran que Chile intenta hacer transiciones rápidas hacia el ataque. Sin embargo, esta estrategia a menudo se ve obstaculizada por la falta de precisión en los pases, con un porcentaje de pases precisos que varía entre 42% y 75% en los partidos analizados.

3. Presión Alta poco efectiva

Recuperación de Balón: En varios partidos, la selección ha carecido de la intensidad necesaria para presionar al rival, especialmente en la salida del balón. En el encuentro contra Brasil, por ejemplo, Chile tuvo solo 19 tackles, lo que indica una falta de esfuerzo en la recuperación del balón. Esta falta de intensidad limita su capacidad para recuperar la pelota en zonas altas, lo que reduce las oportunidades de gol en el campo contrario.

4. Problemas en la finalización

Ineficacia Ofensiva: A pesar de generar varias ocasiones, la selección ha tenido dificultades para convertir esas oportunidades en goles. En el partido contra Chile, se registraron 14 tiros totales, pero solo 1 fue convertido en gol. Esto indica un problema en la definición, ya que el número de goles anotados no refleja la producción ofensiva, mostrando que el equipo no logra aprovechar sus ocasiones.

5. Defensa vulnerable

Falta de Solidez Defensiva: Chile ha recibido un número considerable de goles en la presente eliminatoria. En promedio, el equipo ha permitido 2.3 goles por partido, lo que indica serias debilidades defensivas. Además, el promedio de tiros permitidos por partido es de 13.5, lo que sugiere que los rivales están encontrando muchas oportunidades para atacar. En particular, la selección ha sido vulnerable en situaciones a balón parado, donde ha recibido un 30% de sus goles.

De la ilusión a la frustración

Lo que comenzó con ilusión se convirtió rápidamente en desesperanza. Las expectativas generadas por los primeros resultados y el prestigio de Gareca, especialmente por sus logros con Perú, se desmoronaron al no conseguir victorias en momentos clave. La falta de triunfos, la temprana eliminación en la Copa América y el pobre desempeño en las Eliminatorias generaron una pérdida de confianza, tanto en el vestuario como entre los aficionados. Así, Gareca pasó de ser una figura esperada a un técnico duramente cuestionado y criticado.

Esta situación ha sido analizada por tres voces influyentes del periodismo deportivo chileno, quienes han seguido de cerca la trayectoria de Ricardo Gareca al mando de la Roja. Para Óscar Buch de Al Aire Libre, lo que sucede con la selección de Chile va más allá de Gareca y se debe a decisiones dirigenciales erróneas que, con el tiempo, han pasado factura.

“El desencanto con Gareca se originó tras los malos resultados, siendo más notorio en las Eliminatorias. Muchos pensamos que él sería la solución, pero el problema es mucho más profundo y va más allá del entrenador. La falta de un trabajo serio en las divisiones inferiores y la escasa proyección de la liga local dificultan el desarrollo de nuevos talentos. Sin jugadores competitivos, la selección no puede rendir bien. Esto no es más que el resultado de una cadena de malas decisiones que se vienen arrastrando desde hace años, pero que ahora impactan directamente a Gareca y lo han dejado en una situación muy complicada”, comentó.

Estadísticas de Chile con Gareca

Estadística Registro Porcentaje de Victorias (PJ Totales) 33.33% Porcentaje de Victorias (PJ Oficiales) 0% Goles anotados por partido 1.1 Goles recibidos por partido 1.2

La falta de jugadores líderes y referentes es otro de los problemas fundamentales que enfrenta la selección chilena, como lo señala Juan Ignacio Gardella de Publimetro Chile. Esta carencia quedó en evidencia durante el encuentro contra Bolivia: “Gareca apostó por un grupo de líderes que se fueron cayendo en el camino. Se la jugó por referentes como Bravo y Alexis, que siempre han sido cercanos. Pero Bravo se retiró y Alexis se lesionó, dejando de lado al otro grupo de líderes, principalmente Díaz y Medel, a quienes ya no convocó. Entonces, en ese partido contra Bolivia, se quedó sin todos los líderes de la generación dorada, sin esa columna vertebral que conformaban Bravo, Medel, Vidal y Alexis”.

Por su parte, Carlos Silva, de RedGol, señala los errores clave que marcaron el declive de Gareca al frente de la selección chilena, enfocándose en la limitada labor que ha desempeñado el ‘Tigre’, quien, según él, ha invertido más tiempo en giras para hablar con jugadores que en entrenar al equipo.

“Son muchos los errores, una acumulación de situaciones. El más grave es el escaso trabajo. Desde que llegó a Chile, ha dedicado más tiempo a viajar que a entrenar. No realiza microciclos, no explora variantes en el fútbol local. Además, está aferrado a un esquema que no le da resultados y sigue apostando por tres delanteros, sin importar si rinden o no. En los partidos oficiales, la Roja de Gareca mostró su verdadera cara, y es preocupante, especialmente lo visto ante Bolivia”, afirmó Silva.

Ricardo Gareca llevó a cabo una serie de viajes a Europa para reunirse con jugadores, como Darío Osorio, quien milita en Dinamarca. (Foto: ANFP)

Felipe Lagos, de Emol, sostiene que la gran presión interna en Chile ha jugado en contra de Ricardo Gareca. Según Lagos, el ‘Tigre’ no solo lleva el peso del presente, sino también la carga de lo sucedido en los últimos dos procesos clasificatorios, especialmente en el camino a Rusia 2018, donde Chile quedó fuera del repechaje por diferencia de goles frente a Perú, dirigido en ese entonces por el propio Gareca.

“Desde las Eliminatorias de 2018, Chile no se ha recuperado de ese golpe. La selección se dividió en bandos, con la pelea entre Vidal y Bravo, y la aparición de jugadores que no han estado a la altura. El famoso recambio generacional nunca llegó. Hoy, Chile no tiene absolutamente nada. Los nuevos jugadores no tienen el nivel necesario para estar en la selección, y los que antes marcaban la diferencia ya no están. Este es un problema que, ni Gareca ni ningún otro entrenador, ha podido resolver”, explicó.

