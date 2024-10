La selección chilena tendrá un duro rival al frente en la novena jornada de las Eliminatorias 2026. Nos referimos a Brasil, que a pesar de no contar con sus jugadores principales como: Allison, Militao y Vinícius, tiene el poder para poder sacar un buen resultado de Santiago de Chile.

En la previa del duelo de este jueves, Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa para todos los medios, y tuvo fuertes declaraciones luego de la crítica de algunos de los periodistas que se encontraban en el auditorio.

“Te habla un tipo con experiencia, pero no con experiencia ficticia. Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio, que le tocó poner a jugadores que no tenían experiencia y de pronto jugaban en el medio local. ¿Qué lograron en esa selección? Objetivos importantes. Además, (Perú) estaba en una posición ranking FIFA 60, y llegó a estar en el 2017 en el puesto 10 del mundo. No te contesta cualquiera”, expresó Gareca.

“Con total honestidad, no me molestan las opiniones de ustedes (periodistas) y el entorno. Ustedes no son técnicos, yo sí soy DT y me dedico al fútbol. Pueden opinar, pero no saben lo que es ser técnico y tener que lidiar con esto. no lo tomen como un acto de soberbia, pero hay que ser director técnico para hablar con propiedad. Obviamente lo que pueden hacer es opinar. No saben lo que es lidiar con un vestuario con figuras”, agregó.