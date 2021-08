Lionel Messi corre un riesgo muy grande tras alejarse del Barcelona en el cierre de su carrera, opinó este viernes Ricardo Gareca, a diferencia de quienes quieren ver a la ‘Pulga’ en busca de la ‘Orejona’ con otro equipo.

La salida del astro argentino fue una noticia difícil de asimilar, señaló el estratega de la selección peruana en una entrevista para el canal de YouTube del periodista Martín Liberman. “Todavía no lo puedo creer...”, dijo de arranque.

“No lo veo a Messi en otro lugar. Por su carrera me hubiera gustado que termine en el Barcelona, estuvo toda la vida ahí”, declaró el ‘Tigre’.

Messi puede pasar lo mismo que Cristiano, advirtió el DT de la bicolor. “Seguramente irá a un club importante, pero hay que ver cómo termina. Creo que Ronaldo no está terminando de la mejor manera, más allá de la calidad”, destacó Gareca, preocupado por el reto que expone a su compatriota.

“El equipo que contrate a Messi va a tener que ganar la Champions, eso es un condicionamiento muy grande y no sé si va a terminar de la mejor manera”, afirmó Gareca, quien automáticamente perdió interés en Barcelona sin Messi.

“Particularmente del exterior me gusta más Real Madrid, pero por Messi me gustaba cuando ganaba Barcelona, le daba bola por Messi. No me gusta que no esté”, agregó.

Gareca incluso se animó a aconsejar a ‘Leo’ y le recomendó seguir los pasos de Diego Armando Maradona. “En todo caso me gustaría que vaya a un equipo de menor relieve, como Maradona con el Napoli”, añadió.