La exitosa labor de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana lo ha colocado en la órbita de clubes poderosos, que no desaprovecharán la oportunidad de intentar ficharlo. Uno de los principales interesados fue Boca Juniors.

Daniel Angelici, mandamás de la popular institución, reveló este martes que conversó con el 'Tigre' para ofrecerle la dirección técnica del Xeneize, sin embargo, el técnico argentino rechazó la proposición para respetar su contrato con la bicolor.

Gareca fue uno de los dos estrategas que escuchó con atención al 'Tano' Angelici tras la última final de la Libertadores, ante la salida de Guillermo Barros Schelotto. El otro contactado por el directivo fue Gerardo Martino, actual seleccionador de México.

"Los dos entrenadores con los que hablé me dieron su argumento para no aceptar la oferta y me agradecieron. Sabían lo que es Boca, pero ya tenían compromisos asumidos. Sé que la secretaría técnica evaluó e intercambió ideas con 4-5 técnicos, pero yo hablé con solo dos. Fueron dos grandes estrategas argentinos: Gerardo Martino y Ricardo Gareca", aseguró el titular de Boca Juniors en la última emisión del programa Fox Sports Radio.

Luego de las negativas de ambos destacados entrenadores, Boca Juniors terminó anunciando la designación de Gustavo Alfaro.