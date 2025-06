El entrenador argentino Ricardo Gareca, tras su fracaso al mando de la selección chilena, ofreció su primera entrevista, y compartió su deseo de seguir dirigiendo.

Fue en diálogo con el programa 'Velez670 Radio’, donde el ‘Tigre’ reaparece ante un medio de comunicación, luego de perder con ‘La Roja’ por 2-0 en El Alto ante Bolivia y quedar fuera de la carrera por el Mundial.

“El futuro mío es incierto. Siempre esta carrera es un poco incierto porque no sabemos para donde vamos, pero ahora trato de acomodarme otra vez en Buenos Aires”, dijo el estratega de 67 años.

“Fue un año y pico bastante duro en Chile. Entonces, ahora a tratar de acomodarme y después lo que me llegue. Si surge algo que me guste, me pongo a trabajar”, añadió.

Además, pese a tener aún las ganas de dirigir, no descartó más adelante tener un puesto dirigencial.

“¿Mánager? No se me ha cruzado por la cabeza. Por ahora sigo pensando como técnico. Ya tengo una edad avanzada, pero me siento bien, con fuerza como para estar al frente de un equipo", comentó Gareca.

En esa línea, dijo que no es un puesto que le desagrada porque el directivo también toma decisiones, aunque sigue pensando como entrenador.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.