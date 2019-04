Ricardo La Volpe duramente criticado por Manuel Lapuente: "Que gane para hablar de tú a tú" | VIDEO

Hace unos días, Ricardo La Volpe, entrenador del Toluca de la Liga MX, aseguró ser el único entrenador que confía en los futbolistas mexicanos y que trabaja mucho con menores. Estas declaraciones no cayeron bien en sus colegas y quien alzó la voz fue el histórico Manuel Lapuente, que no se guardó nada al referirse al entrenador argentino.

En entrevista en la 'Última Palabra' de Fox Sports México, Lapuente, actual director deportivo de Lobos BUAP, también de la Liga MX, habló de todo.

A Lapuente le preguntaron qué le diría a La Volpe tras sus declaraciones y la respuesta fue dura. "Que gane. Lo felicito, pero esto es de ganar. Tengo 20 títulos en mi haber, entonces, cuando llegue a eso, podemos hablar", señaló el hoy integrante de la directiva de Lobos BUAP.

"Estimo mucho a Ricardo, creo que es un excelente técnico, pero de ahí, ¡espérate un tantito! Hay lugares, hay distancias, ¿correcto? Cuando consiga cerca de eso (los títulos que posee Lapuente), entonces podemos hablar de tú a tú. Antes no, antes hábleme de usted", dijo.

Lapuente señaló que "Ricardo merece mis respetos, trabaja muy bien. Yo lo recomendé a varios equipos. Lo recomendé al Puebla, al Atlante donde había gente conocida mía que me invitó a estar ahí cuando firmé por Cruz Azul, y al que le recomendé fue a Ricardo La Volpe. Aún tengo la carta de agradecimiento porque lo recomendé".

"Pero no me gustan esas habladas. Son habladas que un técnico no debe hacerlas. debe ser más prudente. El crédito es de los jugadores, primero están los jugadores. Ellos son los que merecen alabanzas y el técnico no estarse creyendo. Primero gana y luego hablamos".

Y concluyó. "Gracias a Dios me fue muy bien como técnico y también como director deportivo, fui campeón en América de las dos formas entonces sé qué es esto. Pero es Ricardo, pues. No va a cambiar. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. es un gran técnico, pero que le baje un poquito el nivel".