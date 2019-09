¿Por qué Juan Román Riquelme es más ídolo de Boca Juniors que Diego Maradona?

Con la camiseta de Argentinos Juniors, el equipo que le dio la vida en el mundo del fútbol, tras cobijarlo y hacer ahí casi todas las divisiones menores, Juan Román Riquelme colgó los chimpunes un 25 de enero del 2015. Desde ese entonces mucho se ha rumoreado sobre su partido de despedida con la camiseta de Boca Juniors, su gran amor, el cuadro en el que es ídolo, y con el que ganó absolutamente todo. Este miércoles el ex ‘10’ despejó todas las dudas: confirmó que dicho encuentro será el 12 de diciembre, el día del hincha de Boca en La Bombonera.

​

“Voy a ponerme el pantalón corto, caminar por ese túnel, ver el estadio lleno y es lógico que me emocione", señaló Román, quien aseguró que el partido enfrentará a los exintegrantes de los planteles de Boca campeones de la Libertadores del 2000, 2001 y 2007.

El ‘Topo Gigio’ dijo que invitó a Carlos Bianchi, Hugo Ibarra e inclusive a Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, de quienes se dijo durante mucho tiempo que no llevaban una buena relación con Riquelme. Es más, hasta dejó abierta la posibilidad de que juegue Lionel Messi. Pero entre tantas estrellas del mundo boquense, el nombre de Diego Maradona no se mencionó ni de casualidad.

"Me hubiese encantado que esté Maradona. Como otros muchisímos porque tuve grandes compañeros, no solamente Diego. Pero no se puede porque solo van a jugar estos dos equipos", dijo el volante sobre la ausencia de Diego. Tremendo vacío hace que tome mayor fuerza la teoría que señala que rompieron palitos hace muchísimo tiempo. Aunque esta confrontación se trata de dos pesos pesados de la historia xeneize, la mayoría de los hinchas de la azul y oro siempre prefirieron a Román por encima de quien fuera la máxima estrella de la Argentina campeona del Mundial México 1986. ¿Por qué se da este favoritismo? ¿Por qué Riquelme es más ídolo que Maradona en el barrio de la Boca?

1) Los títulos pesan

Al revisar el palmarés de Riquleme y el del 'Pelusa', el primero le lleva una ventaja importante. En total, Román le dio 9 títulos al conjunto boquense: 3 Torneos Apertura de Argentina (1998, 2000, 2008), 1 Torneo Clausura (1999), 1 Recopa Sudamericana (2008), 3 Copas Libertadores (2000, 2001 y 2007) y 1 Copa Intercontinental (2000), ganándosela nada menos que al Real Madrid de los 'Galácticos'. El Diego, por su parte, apenas tiene en sus vitrinas un trofeo ligero (1981) ganado con Boca.

Riquelme ganó tres Copa Libertadores con Boca. (Foto: AP)

2) Lo mejor de su vida

Riquelme le dio a Boca los mejores años de su vida futbolística. Román brilló en el equipo del cual es hincha cuando era ese jovencito que ya se comía el mundo en base a gambetas, goles y pases brillantes. También lo hizo de la misma manera cuando volvió de su paso por Europa con el Barcelona y el Villarreal. Pero cabe resaltar que este regresó se dio cuanto tenía 30 años. Es decir, con la que edad perfecta en la que, según los expertos, un futbolista está en toda su plenitud física y mental.

Riquelme mostró su mejor versión de futbolista en Boca Juniors.

Maradona fue la otra cara de la moneda. Diego jugó un año por Boca y luego partió para ponerse las camisetas del Barcelona, Napoli, Sevilla, y Newell's Old Boys. El 'Pelusa' regresó a Boca, pero ya para retirarse con 36 primaveras.

Además, solo por cantidad de tiempo que jugó uno y otro no es difícil entender los motivos por los que los ‘bosteros’ aman con locura a Riquelme, y a Maradona solo lo quieren mucho y respetan: el primero estuvo 14 temporadas jugando La Bombonera, el segundo apenas tres.

3) El factor hincha

El fanático de Boca siente más suyo a Román que a Maradona. Y esto, básicamente, se da porque Riquelme no la pasó bien en Barcelona, en Villarreal se ganó el respeto, pero es en Boca en donde existió una conexión mágica de ambos lados. Maradona fue ídolo en Napoli y también en la selección albiceleste, es más admirado por todos los argentinos que solo los fanáticos de Boca.

El hincha de Boca le agradece a Riquelme que le haya dado sus mejores años. (Foto: AP)

¿Cuáles fueron las razones del conflicto?

A lo largo del tiempo han sido varias las teorías que se han tejido sobre la génesis de la relación distante entre Riquelme y Maradona. No obstante, hay una que es la que más llama la atención.

La página web 'Minuto Uno' indica que el hermano menor de Román, Cristian, fue un amigo cercano en su momento de Sergio Agüero, el actual goleador del Manchester City. Ambos también llevaban una gran relación con Giannina Dinorah, la hija de Maradona. Pero, al pasar el tiempo, ambos tuvieron un mayor interés que solo una amistad por la mimada del Diego. Al final, como se sabe, 'Giani' eligió al 'Kun' y tuvieron a Benjamín, el nieto del '10'.

No obstante, Cristian siguió buscando a Giannina y esto

provocó la molestia de Maradona, quien llamó a Román pidiéndole que tome acciones sobre su hermano. Al final Riquelme fue tajante

con su respuesta: "que se arreglen ellos".

Como Diego le contó el tema a algunos íntimos, y Román se enteró, sumado a que se sentía cuestionado en la albiceleste, Riquelme llamó a un periodista amigo para anunciar su retiro de la selección que dirigía Maradona.

Al revisar la carrera futbolística de Riquelme, uno se encontrará de todo. Está el famoso caño al colombiano Mario Yepes en un clásico Boca vs. River, la triple corona de Copa Libertadores, el gran partido que hizo ante el Real Madrid en la final de la Intercontinental en Tokio, entre otros. Pero, afuera de las canchas, no queda duda que uno de los hechos que más lo marcarán será la pelea que tuvo contra el hombre al que pocos se atreven a decirle que no. Ese al que un país entero ama con locura y santificará por los siglos de los siglos.