Este miércoles, River Plate oficializó un proyecto de ampliación y techado del estadio Monumental que dará un incremento de capacidad a 101.000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los estadios más grandes del fútbol mundial.

River Plate recibió el asesoramiento de la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP) para la construcción del techo que cubrirá al Estadio Más Monumental. Foto: La Página Millonaria

El anuncio fue dado a través de un video institucional difundido en sus redes sociales donde el presidente del club, Stefano Di Carlo, da la gran noticia: “Es una construcción colectiva, un sueño hecho realidad que data de más de ochenta y cinco años”, confirmó el dirigente argentino.

Pero más allá de la capacidad, esta modernización también incluirá un anillo superior que será sostenido por una estructura perimetral de columnas, lo que conllevará a que puedan sumarse 16 mil más butacas para espectadores que serán pintadas de blanco y rojo. La intención con esto es que se forme una gran banderola ‘millonaria’ a 360 grados.

Un punto importante es que el presidente aseguró que River Plate seguirá jugando de local en el estadio actual incluso con los trabajos llevándose a cabo, pues estos serán organizados de tal manera que no interfieran en la continuidad de los partidos del primer equipo.