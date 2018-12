River Plate: defensor dice que una final ante Real Madrid sería “un lindo desafío”

El defensa de River Plate Milton Casco consideró este viernes que sería "un lindo desafío" para su equipo poder jugar la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid el próximo sábado 22 de diciembre en Abu Dabi.

Para ello, ambos equipos deben superar sus respectivas semifinales, frente a formaciones que se decidirán este sábado en cuartos de final: River Plate contra Al Ain o Esperance y Real Madrid frente a las Chivas de Guadalajara o el Kashima Antlers.

El campeón de Europa y el de la Copa Libertadores empiezan en la competición directamente en semifinales, como representantes de las dos zonas históricamente más fuertes en el fútbol.

"Sería un lindo desafío, pero primero hay que encarar un primer partido", afirmó Milton Casco, que atendió a los periodistas este viernes tras el entrenamiento en el Al Ain Training Centre.

"¿Por qué no podemos soñar? Nos tenemos que preparar de la mejor manera y tener las mayores expectativas", apuntó.

El lateral señaló que River Plate tiene personalidad y que jugará "de la misma manera con el rival que sea", esté enfrente el Real Madrid o no.

También habló de su situación personal y la mayor confianza que ha ido ganando para el técnico Marcelo Gallardo.

"Me he estado preparado de la mejor manera, entrenando y mirando hacia adelante. Cuando no me tocaba jugar me entrenaba para tener la oportunidad. Para mí fue un gran año, uno de los mejores", sentenció.

(AFP)

