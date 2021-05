Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, no pudo contar con gran parte de sus jugadores para el partido ante Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional, debido a que 15 dieron positivo por coronavirus. Esto generó de que tenga que utilizar un once juvenil que no tenía mucha experiencia. Cuando parecía que las noticias dejarían de ser mala, el ‘Muñeco’ se equivocó, y recibió la información de que hay cinco nuevos casos en el plantel.

Según informó TyC Sports, Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya, tienen COVID-19 y quedarán descartados para el próximo partido de Copa Libertadores ante Independiente de Santa Fe.

De los mencionados, Ponzio, Montiel y Beltrán fueron parte del Superclásico. Ahora, el ‘Millo’ suma un nuevo dolor de cabeza de cara al duelo ante los colombianos que se jugará por la quinta fecha del Grupo D en el estadio Monumental de Núñez este miércoles.

Con estos cinco nuevos casos, ya son 20 los integrantes de River Plate que han sido contagiados. Ya se puede hablar de una verdadera crisis que preocupa a Marcelo Gallardo y compañía.

Hasta el momento no hay información de cómo se contagiaron. Ya se encuentran aislados y no tendrán contacto con ninguna persona del equipo.

River no tiene arqueros para la Copa

Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, los arqueros del primer equipo, se encuentran dentro de la lista de casos positivos de COVID-19. Todo el equipo pasará las pruebas para ver qué jugadores podrá utilizar Marcelo Gallardo para enfrentar a Independiente Santa Fe este miércoles por la Copa Libertadores.

Debido a esto, y a pesar de la Confederación Sudamericana no permite cambios en el equipo a causa de COVID-19, River Plate ha realizado un pedido formal a la Conmebol para hacer ingresar un cambio en su lista de convocados: Alan Díaz por Petroli.