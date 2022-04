River Plate tuvo un partido complicado ante Argentinos Juniors, pero finalmente se quedó con un triunfo importante en la Copa de la Liga Argentina. Los goles del 4-2 los anotaron: Matías Suárez (6′), Enzo Fernández (9′), Juan Fernando Quintero (67′) y Marcelo Herrera (89′).

Pese al triunfo, la alegría en el plantel no es completa, debido a la larga recuperación que deberá tener Robert Rojas, quien sufrió una lesión de tibia y peroné en el encuentro ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Se estima que su ausencia será de entre 4 a 8 meses.

Debido a las muchas semanas que no contarán con un jugador titular, Marcelo Gallardo descartó fichar a un reemplazante del futbolista paraguayo: “No, porque no es fácil salir a buscar un jugador. Y segundo porque habíamos traído a Herrera para que sea alternativa”.

“Lo queremos mucho, lo vamos a apoyar, vamos a estar pendientes de su recuperación. Es un jugador que valoramos mucho por su calidad de persona, aparte de su profesionalismo. Esta victoria es para él. Y después no hemos pensado en esa posibilidad”.

Con respecto al próximo duelo de Copa Libertadores, ante Fortaleza de Brasil, Gallardo indicó: “Es un rival peligroso que perdió de local, pero su propuesta es de cuidado, salen a jugar. A veces las cosas no salen como las tenías planificada y terminas perdiendo un partido de local, como ellos ante Colo Colo”.

River Plate y Colo Colo son los líderes del Grupo F, luego de vencer a Alianza Lima y Fortaleza, respectivamente. El próximo duelo de los ‘Millonarios’ será en casa ante el equipo de Brasil, el miércoles 13 de abril.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La ilusiones de la Selección Peruana están a tope, y en ese contexto, la FIFA presento a Al Rihla, la pelota oficial para la próxima cita mundialista.

TE PUEDE INTERESAR