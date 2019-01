River Plate: Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol a los 31 años

El delantero uruguayo Rodrigo Mora, de extensa trayectoria en el argentino River Plate, anunció su retiro del fútbol luego de aceptar que por problemas físicos no podrá sumarse a la pretemporada del campeón de la Copa Libertadores de América.

Rodrigo Mora, de 31 años y con casi siete temporadas en River Plate (tuvo un breve préstamo en Universidad de Chile), había sido operado por una necrosis en la cadera en junio de 2017, y aunque luego volvió a jugar, no recuperó el nivel que lo había llevado a ser titular durante varios campeonatos en el club de la banda roja.

El mensaje de Rodrigo Mora en donde anunciaba su adiós al fútbol. (Foto: captura de pantalla)

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar", destacó Rodrigo Mora.

"Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que vienen momentos complicados, pero hoy solo quiero agradecer a todos. A mi hijo, mi familia, mis amigos, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas por todo el amor y apoyo que me brindaron siempre", escribió en su cuenta de Whatsapp.

Nacido en Rivera (Uruguay), debutó en Juventud Las Piedras y jugó en Defensor Sporting, Cerro y Peñarol, además de un paso fugaz por el portugués Benfica antes de llegar a River, donde jugó 184 partidos, con 41 goles y 21 asistencias en su hoja de servicios.

Víctima de una lesión en la cadera que nunca lo abandonó, Rodrigo Mora jugó su último cotejo oficial el 27 de octubre pasado ante Aldosivi, por la Superliga argentina, y conquistó nueve títulos en River, incluidas las Copas Libertadores de 2015 y 2018.



Fuente: AFP