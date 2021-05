Ya pasaron muchas horas desde la destacada actuación de Enzo Pérez en la portería de River Plate. Sin embargo, las repercusiones continúan cuando se conocen más detalles sobre la preparación al mediocampista. De hecho, en redes sociales está circulando un video que contiene el diálogo entre el volante y César Zinelli, segundo preparador de arqueros del plantel profesional.

Zinelli, que asumió el mando ante la ausencia de Alberto Montes (primer preparador de porteros y aislado por el coronavirus), brindó mucha tranquilidad al mediocampista de los ‘Millonarios’. Además, el integrante del comando técnico recordó todo lo que habían ensayado en los pocos días previos que tuvieron para entrenarse. “Acuérdate siempre que en el tema de los córners. Ya lo hablamos el otro día. Esta apunta a los chicos. Esta apunta ahí y tú te cubres”, inició.

Y continuó, ambos parados en el área chica: “Tú siempre cubre el palo, es tu palo. Si es un córner de este lado, si es un tiro libre, como hicimos ayer, aguanta, trata de aguantar. Y acuérdate esa que hablamos el otro día, que no te agarren saltando, que te agarre tranquilo y ante la duda, simple: con el puño o con la pierna la tiras”.

Los consejos de César Zinelli, preparador de arqueros, a Enzo Pérez, ayer antes de salir a jugar. “Los pibes te van a cuidar”, le dice. Hermoso. 🤝 pic.twitter.com/PAQkqQe3Pj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 20, 2021

Las recomendaciones de Zinelli siguieron y le dio todas las garantías a Enzo Pérez de que tendrá todo el respaldo de los futbolistas de campo. “Los chicos te van a cuidar, van a bloquear el medio. Sí, van a tratar de poner gente en un primer palo, en todos lados. Olvídate de eso, vamos a salir y terminamos espectacular”, cierra el video que circula en las redes.

El amor a la camiseta

Enzo Pérez retorno de Europa con la intención de ponerse la camiseta del ‘Millo’. Incluso, el medio tuvo chances de marcharse a Turquía, pero el amor por el club pudo más y la disposición a cuadrarse en la portería ante la ausencia de todos los arqueros inscritos para la Libertadores, es solo un gesto de todo lo que es capaz de hacer.

“Todos saben el amor que tengo por este club. Yo solo vine por una cosa, que es ponerme la camiseta de River. Obvio que han pasado muchísimas cosas, se han logrado cosas muy importantes en la institución. No quiero ser ni ídolo, ni referente, todo lo que se ha dado es a través del tiempo. Y uno se lo puede ganar o no, pero realmente no busco eso. Vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, algo que hoy en día sigo disfrutando y sintiendo de la misma manera”, sostuvo.