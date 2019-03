River Plate vs. Alianza Lima EN VIVO por Copa Libertadores: dónde ver por TV online el partido EN DIRECTO

River Plate, el campeón de la Copa Libertadores, llegó a Lima en la noche del lunes para jugar su primer partido del Grupo A ante Alianza Lima en el Estadio Nacional de Lima. River vs. Alianza se podrá ver por las pantallas de FOX Sports EN VIVO y EN DIRECTO; además, El Comercio llevará a cabo el minuto a minuto en su web para no perderte detalles de todo el acontecer internacional. Conoce dónde ver por TV online el compromiso y los links para ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

El partido inicia a las 7:30 pm. en Lima y Bogotá; 9:30 pm. en Buenos Aires y Sao Paulo y 6:30 pm. en Ciudad de México. A continuación, te daremos a conocer los canales de transmisión en diferentes partes del mundo para seguir el fútbol en vivo.

Luego de golear 4-2 a Newell’s Old Boys por la Superliga Argentina en el Monumental de Buenos Aires, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó el buen momento que pasa su equipo de cara al debut en la Copa Libertadores. El campeón de América llega con hambre de triunfo y la ilusión intacta para lograr el bicampeonato.

Hace pocos meses River Plate lograba la tan ansiada Copa Libertadores venciendo a su rival eterno en el Santiago Bernabéu. Una final de ensueño fue la que logró Marcelo Gallardo y sus dirigidos, que vuelven a ponerse la etiqueta de favoritos ante Alianza Lima hoy, en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo A.

Con respecto al equipo de hoy, Marcelo Gallardo fue muy prudente, sin embargo, se sabe que no podrá contar con Milton Casco, Exequiel Palacios y Robert Rojas por lesión. Además, la duda principal en la alineación de River Plate será entre Fabrizio Angileri o Camilo Mayada. Por otro lado, la buena noticia es que recupera a Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández y una de sus principales figuras en la actualidad, Juan Fernando Quintero.

Por su parte, Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima, tampoco dio a conocer la alineación titular para enfrentar a su rival de turno, River Plate. Se sabe que el equipo íntimo de La Victoria viene de vencer por 3-1 a César Vallejo, en un partido correspondiente a la Liga 1 con parte de su plantel que comenzaría el juego de hoy.

Los 30 convocados de River Plate para la Copa Libertadores

Franco Armani, Robert Rojas, Nahuel Gallardo, Fabrizio Anglieri, Bruno Zuculini, Luciano Lollo, Matías Suárez, Jorge Carrascal, Julián Álvarez, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Centurión, Santiago Sosa, Germán Lux, Exequiel Palacios, Kevin Sibille, Héctor David Martínez, Camilo Mayada, Rafael Borré, Milton Casco, Cristian Ferreira, Javier Pipnola, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Enrique Bologna, Ignacio Fernández, Lucas Pratto, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel e Ignacio Scocco.

River Plate vs. Alianza Lima: alineaciones posibles

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pínola; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz; y Lucas Pratto. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, José Manzaneda; Joazinho Arroé y Mauricio Affonso. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



¿Qué canales transmitirán el River Plate vs. Alianza Lima?

Argentina: FOX Sports

Bolivia: FOX Sports

Brasil: FOX Play Brazil, FOX Sports 2 Brazil

Canadá: DAZN, beIN Sports Connect

Chile: FOX Sports

Colombia: FOX Sports

Ecuador: FOX Sports

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports

Perú: FOX Sports

Estados Unidos: beIN Sports

Uruguay: FOX Sports



Horarios en el mundo para ver el River Plate vs. Alianza Lima

México: 6:30 pm

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Venezuela: 8:30 pm

Bolivia: 8:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Paraguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Brasil: 10:30 pm

Reino Unido: 00:30 am (7 de marzo)

España: 01:30 am (7 de marzo)

Japón: 9:30 am (7 de marzo)



El Grupo A: River Plate, Alianza Lima, Internacional y Palestino

Hoy se inicia el Grupo A de la Copa Libertadores con el vigente campeón en marcha. River Plate visita a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Este será el primer duelo de muchos que tendrá el club argentino en su largo camino hacia un nuevo título internacional. A continuación, conoce un poco más de los equipos conformados.

ALIANZA LIMA

El equipo comandado por Miguel Ángel Russo celebró el campeonato en el fútbol peruano en 2017 y el año anterior fue subcampeón. El legado que dejó Pablo Bengoechea queda muy alto para Miguel Ángel Russo, quien es el sucesor de uno de los clubes más grandes del Perú. Actualmente marcha en el cuarto lugar con seis unidades en la Liga 1 con tres partidos jugados. Una de sus principales figuras es el arquero Pedro Gallese, quien fue figura en el Argentina vs. Perú jugado en La Bombonera previo al Mundial Rusia 2018.

El Estadio Nacional no el principal estadio de Alianza Lima, sino el Alejandro Villanueva que queda en La Victoria con una capacidad de 35 mil espectadores.

INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE

Es uno de los clubes más populares de Brasil, que tiene como técnico al brasileño Odair Hellman. Actualmente, se ubica en el segundo lugar del campeonato brasileño con 16 unidades y a dos del líder momentáneo, Gremio, en ocho partidos disputados.

Sus principales figuras con el legendario argentino Andrés D’Alessandro, quien es ídolo del club; además, del peruano Paolo Guerrero, quien fue convocado en la lista para disputar la Copa Libertadores. Su estadio está ubicado en Beira-Río y tiene una capacidad de 51.300 espectadores.

PALESTINO

El equipo chileno tuvo el camino más difícil para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya viene de jugar cuatro partidos ida-vuelta en las preliminares y se convierte en el último inquilino del Grupo A. Con Luis Jiménez como la principal figura del Palestino, el plantel chileno buscará con todas sus armas un lugar para clasificar a la siguiente instancia del certamen internacional.

Ivo Basay, el técnico de Palestino, viene con la moral en alto y debutará ante el poderoso Internacional de Porto Alegre. Su localía es el Municipal de La Cisterna. Si bien no posee un recinto propio, hace las veces de local en este reducto ubicado en la Región Metropolitana de Santiago.

La última vez que River Plate enfrentó a Alianza Lima

La última vez que Alianza Lima recibió a River Plate por Copa Libertadores se dio el 12 de marzo de 1998. El partido terminó igualado 1-1, donde el goleador Waldir Sáenz abrió el marcador; sin embargo, Juan Pablo Ángel puso la paridad.