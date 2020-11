El debut de River Plate en la Copa de la Liga Profesional se ha vuelto una novela. Este sábado por la noche y este sábado La Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicado a través del cual tomó la decisión de prorrogar el encuentro de los Millonarios ante Banfield para el martes 3 de noviembre a las 21 horas de Argentina (7 p.m. de Perú).

Esta reprogramación corresponde a que la Liga no habilitó al River Camp y el presidente Rodolfo D’Onofrio deberá elegir un escenario alternativo para que se celebre el encuentro.





URGENTE - ÚLTIMO MOMENTO: la Liga Profesional reprogramó el partido entre River y Banfield en la #CopaLigaProfesional para el MARTES a las 21hs. para definir el estadio. pic.twitter.com/nG8wiQnvw2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2020





El equipo que dirige Marcelo Gallardo inicia el campeonato local, tras su participación en la Copa Libertadores, donde tuvo un buen rendimiento pese a la inactividad por la para en el fútbol en Argentina.

Recordemos que el estadio Monumental se encuentra en obras, por lo que River Plate solicitó jugar el partido en su campo de entrenamiento. Sin embargo, esta solicitud fue negada y a 24 horas del encuentro aún no se sabe dónde se jugará.

“Que, tratándose de un Club con la magnitud e importancia no solo a nivel local sino también internacional como lo es el Club Atlético River Plate, no podemos más que exhortar a las autoridades de dicho Club a que arbitren los medios necesarios para que dicha institución dispute los encuentros oficiales en un estadio que esté a la altura de la misma. Por último, no podemos dejar de considerar la historia, los ídolos, los socios y los simpatizantes de este prestigioso Club”, mencionó en una carta el presidente de la LPF, Marcelo Tinelli.

River Plate vs. Banfield: Posibles alineaciones

River Plate: Armani; Montiel, Díaz, Pinola, Casco; Fernández, Pérez, De la Cruz, Suárez, Álvarez y Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Arboleda; Coronel, Maldonado, Lollo, Bravo, Rodríguez, Lenis, Gómez, Urzi, Bertolo y Velázquez.

DT: Javier Sanguinetti.

