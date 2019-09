River Plate vs. Boca Juniors: salieron los precios para el superclásico de la Copa y generaron descontento A unas semanas del River Plate vs. Boca Juniors, los 'Millonarios' iniciaron con la venta para el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Los precios no cayeron bien en los hinchas del cuadro de Gallardo

