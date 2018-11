River Plate vs. Boca Juniors: Riquelme siente “envidia” de los futbolistas que jugarán la final

El ex futbolista Juan Román Riquelme se pronunció sobre la segunda final que protagonizarán Boca Juniors y River Plate en el estadio Monumental y dijo que le hubiese “encantado jugar” ese partido. Este duelo que lanzará al ganador de la Copa Libertadores tendrá lugar el sábado a las 3:00 p.m.

“Yo pienso que son afortunados tanto los jugadores de Boca como los de River. La verdad que yo los envidio mucho, me hubiese encantado tener la posibilidad de jugar este partido, pero no queda otra que hacer de hincha. Ojalá que a Boca le vaya bien y que pueda ganar esta copa”, señaló el ex mediocampista de la selección argentina.

El ex Villarreal dijo también que se siente identificado con el juego de Edwin Cardona y recordó que este jugador anotó un golazo en una edición pasada del clásico. Piensa que el colombiano disfruta esta clase de partidos decisivos y esto puede ser importante.

Riquelme, quien estaba acompañado de Óscar Córdoba, ex arquero de Boca Juniors, cree que será un partido muy parejo, en el que quien anote el primer gol tendrá "mucha ventaja". Aprovechó para destacar la capacidad goleadora de Boca Juniors, que “de la nada te saca un gol”.

Además, el ‘10’ aprovechó para recordar el talento bajo los tres palos de Córdoba, con quien ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental.

Estas figuras del fútbol mundial participaron de un duelo entre las leyendas del club bonaerense como ‘Chicho’ Serna, Raúl Cascini, etc.

