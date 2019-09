River Plate y Boca Juniors igualaron 0-0 en el superclásico argentino

VER GRATIS FOX SPORTS PREMIUM River vs. Boca | VER FOX SPORTS 2 | VER DIRECTV GRATIS | VER TNT SPORTS GRATIS | PACK FÚTBOL ARGENTINO | Inició el segundo tiempo del River vs. Boca. Ingresó Carlos Tévez por Alexis Mac Allister a los 76' minutos. Un partido intenso es el superclásico argentino, por la quinta fecha de la Superliga. Los 'xeneizes' buscan el triunfo ante los de Marcelo Gallardo que tiene a Lucas Pratto y la inclusión de Ignacio Fernández. Vive aquí el partido con el minuto a minuto y todas las incidencias. La transmisión en Argentina va a cargo de FOX Sports Premium, TNT Sports, DirecTV, DirecTV Go, y en el resto de Latinoamérica por FOX Sports 2.

El Comercio , desde su página web, seguirá el minuto a minuto del duelo entre Boca Juniors vs. River Plate por la Superliga Argentina , con todos los goles, declaraciones, jugadas polémicas y detalles que debes saber para poder ver el partido de fútbol en vivo y en directo .

El conjunto ‘Xeneize’ , que tiene a Ramón Ábila en la ofensiva, disputará el encuentro tras haber conseguido la victoria de visita por 1-0 ante Banfield en la anterior jornada y sumar 10 puntos, estadística que lo ubica, de momento, como líder de la tabla de posiciones.

El campeón del mundo con Italia en 2006, Daniele De Rossi, disputa por primera vez un superclásico argentino. En la foto: marcando al delantero colombiano Santos Borré. (Foto: AFP) AFP

Ahora, ante River Plate , Boca Juniors buscará continuar por el camino triunfal. Precisamente, los dirigidos por Gustavo Alfaro irán al estadio Monumental en un autobús blindado para protegerse de otro eventual ataque de hinchas que, como se recuerda, obligó a suspender la vuelta de la final por la Copa Libertadores 2018 entre ambos equipos.

“Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza (al sur) con los mismos vidrios blindados del bus y los jugadores le pegaron con una maza pero no se rompen”, relató a la prensa local el chofer boquense Darío Ebertz, según apunta la agencia AFP.

Intenso partido en el superclásico de Argentina que paraliza el continen y el mundo entero. River y Boca se miden en el Monumental de Buenos Aires. (Foto: EFE) AFP

El 24 de noviembre pasado, grupos de fanáticos arrojaron piedras y botellas contra el vehículo a cuatro calles del estadio e hirieron a varios jugadores. El encuentro se suspendió, en un escándalo que tomó dimensión internacional.

La expresión de Carlos Tevez al llegar River-Boca. (Captura: Fox Sports)

“Se rompe el vidrio de la parte de afuera, se astilla, pero para adentro no pasa nada. Tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio”, dijo el conductor que el año pasado perdió el control del volante y un dirigente pudo tomarlo para llegar hasta la cancha.

River Plate , por otro lado, afrontará el partido por la quinta fecha de la Superliga Argentina tras perder de local 1-0 ante Talleres de Córdoba en la anterior jornada, un resultado amargo para los intereses del club, que se quedó con siete unidades en el bolsillo.

River Plate perdió 1-0 ante Talleres de Córdoba por la cuarta fecha de la Superliga Argentina. (AFP) River Plate perdió 1-0 ante Talleres de Córdoba por la cuarta fecha de la Superliga Argentina. (AFP)

Dicho esto, el cuadro ‘Millonario’ apuntará a reencontrarse con la victoria en el certamen doméstico, viendo el partido con el clásico rival, Boca Juniors , como una oportunidad ideal para darle una alegría a su hinchada.

Marcelo Gallardo deberá plantear un partido perfecto sin Javier Pinola, quien vio la roja ante Talleres y es baja para el choque con el conjunto ‘Xeneize’ . ¿Cómo acabará todo? Pronto lo sabremos.



Alineaciones posibles del River Plate vs. Boca Juniors

River Plate : Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

DT: Marcelo Gallardo.



Boca Juniors : Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Lizandro López, Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Alexis Mac Allister, Emanuel Reynoso, Eduardo Salvio y Ramón Ábila.

DT: Gustavo Alfaro.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Superliga Argentina?

Perú: 15:00 horas vía FOX Sports 2

Argentina: 17:00 horas vía FOX Sports Premium

México: 15:00 vía FOX Sports 2

Colombia: 15:00 horas vía FOX Sports 2

Chile: 16:00 horas (en Santiago) vía FOX Sports 2

Venezuela: 16:00 horas vía FOX Sports 2