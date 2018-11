River vs. Boca: los 11 estadios que podrían albergar la final de la Copa Libertadores 2018 | FOTOS El River Plate vs. Boca Juniors no tiene escenario definido y estas son algunas alternativas para la final de Copa Libertadores 2018

- / - Defensores del Chaco en Paraguay con capacidad para 42 mil 354 personas. (Foto: Reuters) - / - Estadio La Olla en Paraguay con capacidad para 45 mil espectadores. (Foto: ABC Paraguay) - / - Estadio Maracaná de Brasil con capacidad para 80 mil personas (Foto: Maracaná) - / - Estadio Mineirao de Brasil con capacidad para 60 mil personas (Foto: Reuters) - / - Estadio Nacional de Chile con capacidad para 48 mil 665 personas (Foto: AFP) - / - Estadio Nacional de Lima con capacidad para 50 mil personas (Foto: EFE) - / - Estadio Atanasio Girardot de Colombia con capacidad de 44 mil 739 personas (Foto: AFP) - / - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Colombia 46 mil 788 espectadores (Foto: AFP) - / - Hard Rock Stadium de Estados Unidos con capacidad para 75 mil 540 espectadores (Foto: AFP) - / - Estadio Luigi Ferraris de Italia con capacidad para 36 mil 599 personas (Foto: AFP) - / - Estadio Jeque Zayed de Emiratos Árabes Unidos con 49 mil 500 personas (Foto: AFP) - / -