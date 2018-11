La segunda final de la Copa Libertadores 2018 aun no tiene escenario confirmado para este 8 o 9 de diciembre. Han sonado distintas ciudades como Asunción, Medellín, Bogotá, Miami o Belo Horizonte. De momento, no hay noticias confirmadas sobre el escenario del choque. No obstante, en las últimas horas se conoció la tentadora oferta que ha enviado Doha.

El portal de Globoesporte ha señalado que Conmebol ha recibido una oferta importante desde Doha, Qatar. La confederación está estudiando la misma, pues tiene como prioridad encontrar una sede cercana a Argentina.

Respecto a lo último, los planteles de River Plate y Boca Juniors, desde Buenos Aires, tendrán que abordar un vuelo que dura cerca de 20 horas, lo que significaría un desgaste importante para cada uno.

Por otro lado, está el tema económico, cuyo valor es clave para los directivos. La compañía aérea de Catar, la misma que patrocina a Conmebol, la Copa Libertadores y aparece en la camiseta de los 'xeneizes', ya se hizo escuchar.

Primero, desde Doha quieren pagar todo lo relacionado a la organización de la final. También se encargarían de reembolsar el dinero a los fanáticos de River que compraron sus entradas para el pasado sábado.

Finalmente, la compañía ofrece multiplicar los premios al campeón y subcampeón de la competición. Se desconocen las cifras que recibirían Boca y River, pero ganarían más dinero que en un eventual escenario en Sudamérica.