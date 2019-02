River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE: se miden en clásico por la Primera División femenina

River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO: se enfrentarán este sábado (9:00 a.m. hora local / 7:00 a.m. hora peruana EN DIRECTO y ONLINE), por el inicio la instancia decisiva de la Primera División femenina de AFA, en la cancha auxiliar del Estadio Monumental. Este torneo definirá al equipo que clasifique a la Copa Libertadores.

Podrás seguir este gran encuentro por nuestra página web ElComercio.pe . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO: horarios del clásico argentino

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m. 9

Paraguay - 9:00 a.m.

España - 1:00 p.m.



Ambos equipos son uno de los favoritos para llevarse el título. Como para ir sacando ventaja, River Plate recibe en la primera fecha a Boca Juniors. Las chicas del cuadro millonario quieren cobrarse revancha del último partido que enfrentaron a las xeneizes.

En diciembre, Boca Juniors goleó 3-0 a River Plate que ahora busca revancha. Aquella vez las chicas del cuadro azul y oro superar por gran margen a las millonarias. En esta primera fecha, el clásico femenino es el plato fuerte de la jornada.

En la Primera División femenino de AFA, River asoma para dar pelea. El cuadro millonario tiene planten que mezcla perfecta experiencia y juventud. Las chicas realizaron la pretemporada en Puerto Madryn y aseguran que llegarán de la mejor manera.

Boca Juniors fue finalista del torneo pasado donde perdió por penales ante UAI Urquiza y ahora busca el título y jugar la Copa Libertadores 2019. Las xeneizes tendrán en su plantel a dos jugadoras consagradas: Eliana Stábile y Fabiana Vallejos.