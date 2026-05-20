Ver River Plate vs Bragantino EN VIVO ONLINE: partido por la jornada 2 del grupo H de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Más Monumental, se jugará este miércoles 20 de mayo del 2026. ¿A qué hora juegan HOY? El partido comienza a las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Argentina. ¿En qué canal ver partido EN VIVO? El partido será transmitido a través de DirecTV por TV cable en Perú, Argentina y resto de Sudamérica. ¿Dónde verlo ONLINE? Para ver el partido vía streaming por internet deberás mirar la señal de DGO, disponible en toda Sudamérica. Sigue todas las incidencias del partido en El Comercio.

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