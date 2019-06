River Plate vs. Chivas EN VIVO partido amistoso por la Colossus Cup 2019

River Plate vs. Chivas VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido amistosos por la Colossus Cup 2019 en el Estadio SDCCU de San Diego desde las 10:15 p.m. (horario peruano) con transmisión de Univisión, TDN y Nu9ve.

El duelo entre River Plate y Chivas será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo de preparación para la próxima temporada.

River Plate y Chivas de Guadalajara continúan con los trabajos de pretemporada. Estos dos clubes históricos medirán fuerzas el viernes 28 de junio en Estados Unidos en un cuadrangular del que también forman parte América y Boca Juniors.

El cuadro comandado por Marcelo Gallardo se alista para llegar en buena forma a la nueva temporada en el fútbol argentino. Además, tendrá que disputar los octavos de final de la Copa Libertadores frente Cruzeiro.

El conjunto ‘Millonario’ afrontará el encuentro contra el ‘Rebaño Sagrado’ después de haber levantado la Recopa Sudamericana, trofeo que obtuvo jugando en casa ante el Atlético Paranaense (global de 3-1).

Por su lado, Chivas de Guadalajara quiere cambiar la imagen que mostró durante la pasada temporada en México. Los tapatíos no alcanzaron la Liguilla de la Liga MX y ello fue considerado como un fracaso para sus fanáticos.

El ‘Rebaño’, dirigido por el experimentado Tomás Boy, llevó a Estados Unidos a sus recientes incorporaciones: Oribe Peralta y Oswaldo Alanís. El delantero, procedente del archirrival América, podría tener minutos.

El defensor, a diferencia del ‘Hermoso’ Peralta, esperará su oportunidad para jugar con la camiseta de Chivas, según informó el entrenador del club previo al viaje a California para continuar con la pretemporada.

River Plate vs. Chivas: horarios del partido

Perú 10:15 p.m.

Ecuador 10:15p.m.

Colombia 10:15 p.m.

México 10:15 p.m.

Bolivia 11:15 p.m.

Paraguay 11:15 p.m.

Chile 11:15 p.m.

Venezuela 11:15 p.m.

Argentina 12:15 a.m. (29 de junio)

Uruguay 12:15 a.m. (29 de junio)

Brasil 12:15 a.m. (29 de junio)

España 5:15 a.m. (29 de junio)



River Plate vs. Chivas: posibles alineaciones

River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez y Rafael Borré.



Chivas: Raúl Guidino; Hiram Mier, Carlos Villanueva, Josecarlos Van Rankin, Alejandro Mayorga; Jesús Molina, Dieter Villalpando, Michael Pérez; Isaac Brizuela, Oribe Peralta y Alan Pulido.