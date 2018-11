River Plate vs. Gimnasia: Lucas Pratto picó penal en la Copa Argentina y acabó lamentádose | VIDEO En la definición de penales del River Plate vs. Gimnasia, por la semifinal de la Copa Argentina, Lucas Pratto sorprendió al intentar anotar picando su remate, sin embargo, el final no fue el mejor

