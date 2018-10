River Plate vs. Gremio EN DIRECTO: medirán fuerzas este martes (7:30 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en el Estadio Monumental por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El ganador del cotejo chocará en la final del torneo al triunfador de la llave entre Boca Juniors vs. Palmeiras.

River Plate prepara toda su artillería para frenar al Gremio en un promisorio partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras eliminar a Independiente, en cuartos de final, los de Marcelo Gallardo van por el verdugo de Atlético Tucumán y vigente campeón de América.

River Plate vs. Gremio EN VIVO: horarios en el mundo



Perú - 7:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

México - 7:45 p.m.

Brasil - 9:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

España - 2:45 a.m.​ (miércoles)

Chile - 9:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 8:45 p.m.

Gremio llega a este choque con la confianza de que ha dejado en el camino a cuanto rival argentino se le puso en frente: Estudiantes en octavos de final y Atlético Tucumán en cuartos. Además, recordar que la final del 2017 la ganó ante Lanús en duelos de ida y vuelta. ¿Podrá River Plate frenar la racha del cuadro tricolor?

Para este choque, Gremio no contará con dos piezas importantes como Everton y Luan, descartados por lesiones, aunque el segundo acompañó a último momento al plantel. "En el entrenamiento Everton demostró que no está al cien por ciento y no lo vamos a apurar. Tenemos que pensar en el resto de la temporada", dijo el entrenador Renato Gaúcho.

En tanto que River Plate pondrá lo mejor de su plantel ante el actual campeón de la Copa Libertadores. Todos aquellos que no estuvieron en la derrota ante Colón y que fueron reservados exclusivamente para este partido en el Monumental. Esto incluye a los recuperados Franco Armani y Gonzalo Martínez.

La novedad en el River Plate vs. Gremio, que será dirigidos por el árbitro peruano Víctor Hugo Carrillo, será la presencia del VAR.

River Plate vs. Gremio: probables formaciones



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Juan Fernando Quintero, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco, Rafael Santos Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Gremio: Marcelo Grohe; Leo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Thaciano, Alisson, Pepé; Jael.

DT: Renato Gaúcho.