River Plate vs. Lanús EN VIVO EN DIRECTO se miden este domingo 4 de agosto por la segunda jornada de la Superliga argentina. El partido se jugará en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, des de las 3:45 p.m. (hora peruana), y será transmitido por Fox Sports 2.

Alineaciones confirmadas

MINUTO A MINUTO

Motivado por su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Cruzeiro en penales, River Plate buscará su primera victoria en la liga doméstica, en la que empató 1-1 con Argentinos Juniors en su debut.

River Plate vs. Lanús: horarios del partido



México - 3:45 p.m.

Ecuador - 3:45 p.m.

Perú - 3:45 p.m.

Colombia - 3:45 p.m.

Venezuela: 4:45 p.m.

Bolivia - 4:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Paraguay - 4:54 p.m.

Argentina - 5:45 p.m.

Uruguay - 5:45 p.m.

España - 10:45 p.m.

Sin actividad a mitad de la semana que viene, River Plate podría echar mano de los mejores jugadores disponibles con los que cuenta el entrenador Marcelo Gallardo, quien fue considerado en la lista de nominados a mejor entrenador en los premios The Best.

"Estar nominado para los premios The Best es un lindo reconocimiento, reconozco que un mimo no viene nada mal. Estar designado en un grupo selecto de entrenadores me da motivación y fuerzas para seguir encarando esta profesión", indicó el técnico sobre el tema.

Para el compromiso frente a Lanús, el 'Muñeco' no consideró a Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa y Juan Fernando Quintero, quienes continúan en recuperación. Por otro lado, Gallardo indicó que Lucas Pratto deberá trabajar algunos días más para retomar su mejor forma.

Lanús, al igual que River Plate, empató en su primera presentación en el torneo argentino. Fue un 1-1 ante Gimnasia La Plata que consiguió el cuadro granate. Lautaro Valenti (21') adelantó a los locales, y Matías García (60') convirtió el gol del 'Lobo'.

"River viene con una mentalidad muy fuerte. No es el mejor escenario para nosotros, pero en el fútbol argentino todo puede pasar. Ellos tienen con qué jugar doble competencia", afirmó en la previa el estratega de Lanús, Luis Zubeldía.

River Plate vs. Lanús: probables alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré.

Lanús: Agustín Rossi, Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini, Tomás Belmonte, Facundo Quignon, Lucas Vera, Marcelino Moreno, José Sand y Lautaro Acosta