River Plate vs. Newell's EN VIVO: por la Superliga Argentina

River Plate sigue firme en la parte alta de la tabla y busca asegurar su pase a la Copa Libertadores 2020. Para ello, deben vencer este sábado (7:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) a Newell's Old Boys de Rosario por la jornada 21 de la Superliga Argentina.

En los últimos seis partidos, River Plate ha recuperado el paso hasta ponerse a tres puntos de la zona de clasificación de la Copa Libertadores. Cuatro triunfos y dos empates y además del afianzamiento como titular de Juan Fernando Quintero, han puesto a los de Marcelo Gallardo como un rival de cuidado ante un equipo que no pierde hace siete partidos y que aún sueña con clasificar a la Copa Sudamericana.

(Foto: River Plate)

El choque contra los rosarinos es para River Plate una gran oportunidad de meterse en la parte alta de la tabla de posiciones porque la próxima fecha se enfrentará a Atlético Tucumán, actual cuarto puesto de la tabla de posiciones y el rival al que los 'Millonarios' deben superar si quieren estar en el torneo de clubes más importante de América.

Pero no será para nada sencillo. Newell's Old Boys está más que motivado para continuar su racha ascendente hasta meterse en zona de clasificación internacional y no dará tregua. Sobre todo ahora que River Plate mandará una alineación alterna pensando en su compromiso por Copa Libertadores contra Alianza Lima en Perú.

(Foto: River Plate)

El River Plate vs. Newell's Old Boys se ha disputado en 156 oportunidades siendo el saldo favorable para la Franja que gaó 73 encuentros, mientras que la 'Lepra' ganó en 41 ocasiones. Aunque de los últimos tres triunfos rojinegros, dos fueron en el Monumental.

Alineaciones probables

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Camilo Mayada, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez; Rafael Borré, Lucas Pratto.



Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue; Victor Figueroa, Mauro Formica, Cristian Insaurralde; Alexis Rodríguez.