River Plate vs. Athletico Paranaense EN VIVO EN DIRECTO: esta noche (7:30 p.m. hora de Perú / 21:30 horas de Argentina) en el estadio Monumental de Núñez se definirá la Recopa Sudamericana 2019. El encuentro, que será transmitido a través de la señal de DirecTV Sports, tiene adelante al club brasileño, que en la ida se impuso por 1-0.

River Plate vs. Paranaense EN VIVO EN DIRECTO: alineaciones

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Palacios, Ponzio, Pérez; Nacho Fernández; Santos Borré, Pratto.

Athletico Paranaense: Santos; Jonathan, André, Pereira, Lodi; Wellington; Nikao, Lucho González, Guimaraes, Roni; Marco Ruben.

River Plate vs. Paranaense EN VIVO EN DIRECTO: sigue el minuto a minuto

Un choque final por la Recopa Sudamericana disputarán el poderoso River Plate y Athletico Paranaense, un partido de vuelta en Buenos Aires con los 'Millonarios' bajo la presión de remontar la caída 1-0 en Curitiba.

River Plate vs. Athletico Paranaense: horarios del partido

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

México 7:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (31 de mayo)

El conjunto de la ‘Franja’ ganó el derecho a disputar este trofeo como campeón de la Copa Libertadores, con su histórica victoria sobre Boca Juniors en Madrid (3-1). Los riverplatenses intentarán ganar esta competencia por tercera vez en la historia.

El equipo de los 'rubro-negro' llegó como titular de la Copa Sudamericana. Se coronó en desempate a penales contra Junior de Barranquilla. Fue el primer trofeo internacional en sus casi 100 años de historia.

River Plate tiene al menos un cambio confirmado respecto del primer encuentro en el césped sintético de la Arena da Baixada del Athletico Paranaense. Volverá al equipo titular el temperamental caudillo Leonardo Ponzio.

Una de las variantes será forzada por la expulsión en la ida del lateral Milton Casco, flamante convocado a la selección albiceleste para la Copa América 2019. Su lugar será ocupado por Fabrizio Angileri.

Otra modificación puede presentarse en el ataque con el ingreso del delantero Rafael Santos Borré, que implicará dejar en el banco a Matías Suárez, figura emergente de los 'Millonarios' en los últimos tiempos y también llamado a la selección.

El Athletico Paranaense, por su lado, parece que no presentará cambios en la oncena. Sin embargo, el entrenador del 'furacao', Tiago Nunes, piensa en las condiciones para afrontar el duelo en Buenos Aires.

“River Plate es un equipo muy fuerte físicamente que, además, contará con un estadio repleto. Vamos a tener que ser inteligentes y hacer un trabajo correcto. Pero estamos pasando un momento maravilloso”, aseguró Tiago Nunes

River Plate vs. Athletico Paranaense: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri - Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio - Rafael Santos Borré, Lucas Pratto.

Athletico Paranaense: Santos - Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi - Wellington, Nikao, Luis González, Bruno Guimaraes - Rony, Marco Ruben.



Con información de AFP