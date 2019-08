River vs. Boca: Así es el bus blindado de los Xeneizes con el que irán al Monumental | VIDEO

24 de noviembre del 2018. Faltaban apenas unas horas para vivir el segundo partido de una final histórica: River Plate, con un Monumental copado, esperaba por Boca Juniors. En la ida, jugado en la Bombonera, habían empatado 2-2. Por eso, la Copa Libertadores en ese momento aún estaba en el aire sin saber en qué manos caería. Faltaba poco, poquísimo. El mundo estaba expectante. Los ojos puestos en Argentina. Y entonces ocurrió. No había iniciado el partido y la catástrofe –de la que tanto se habló días previos por un encuentro de semejante magnitud- sucedió. El bus del equipo Xeneize fue apedreado por vándalos vestidos de hinchas.

River vs. Boca: Todos los vídeos del ataque que sufrió el bus de xeneize el año pasado. (Video: Youtube / Foto: Captura)

Vidrios rotos, el chofer desmayado, varios jugadores heridos, una final de la Copa Libertadores de América postergada y jugada –aunque parezca irónico- en Europa, y una vergüenza mundial. Ese fue el saldo instantáneo que dejó los actos repudiables de unos cuantos desadaptados. Luego vino el partido en Madrid y la consagración de River, pero eso es otro cuento.

Mañana habrán pasado exactamente 251 días de aquel suceso vergonzoso, repudiable. Y Boca Juniors volverá al Monumental. Y seguro recorrerá el mismo camino. Pero ahora con el convencimiento de que no ocurrirá lo mismo. No porque los “hinchas” de River Plate hayan prometido no hacer nada, sino porque tomaron las precauciones del caso. Y la policía ahora sí actuará con la responsabilidad del caso.

River vs. Boca: El cuadro xeneize blindó su bus para llegar al Monumental. "Los jugadores le pegaron con una masa y no se rompe", señaló el chofer.

Cual película de acción en la que se blinda un carro para entrar a determinado lugar, Boca armó un bus antivandálico. Según detalló Darío Rubén Ebertz, chofer del club desde hace diez años y uno de los que sufrió aquel 24 de noviembre, al diario argentino “Olé”, el micro “tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio”. Es decir, en caso de que los jugadores vuelvan a ser apedreados, lo máximo que puede pasar es que la lámina exterior se astille.

“[El micro blindado] se probó. Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza con los mismos vidrios blindados que se le pusieron al micro y hasta los mismos jugadores le pegaron con una maza y no se rompen”, añadió Darío, quien es más conocido como el ‘Gringo’.

-Más efectivos-



Además de lo comentado, según señala el medio argentino “La Nación”, esta vez la Policía de la Ciudad estará a cargo de los tres anillos dispuestos para controlar los accesos al estadio Monumental. Así, se buscará generar una mejor coordinación y comunicación con una sola cadena de mando para actuar, algo que falló en noviembre pasado, debido a que la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería participaron del operativo.

Boca vuelve este domingo al Monumental de River. El mundo nuevamente verá el clásico del fútbol argentino, lo que será el primero de los tres que se vienen en los siguientes dos meses: el 1 y 22 de octubre se verán las caras en las semifinales de la Copa Libertadores (sí, de nuevo en una instancia decisiva). Se espera, por el bien del fútbol, que sea una fiesta y no termine en lamentos.