River vs. Boca: Cristiano Ronaldo no coincidirá con Messi en la final de la Copa Libertadores El diario "As" afirmó que Cristiano Ronaldo finalmente decidió no acudir al Bernabéu. Seguirá el desarrollo de la final de la Copa Libertadores desde la comodidad de su hogar

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi asistirán a la final de la Copa Libertadores (Foto: EFE).