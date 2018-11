La decisión de que el River Plate vs. Boca Juniors, por la final de la Copa Libertadores 2018, se juegue en España generó más de una crítica. Uno de los que no dudó en dar su opinión fue Dani Alves, quien tuvo fuertes calificativos con el cambio de escenario.

El jugador del PSG publicó un video en su cuenta de Instagram donde habló sobre el nuevo escenario para la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Las imágenes muestran a un Dani Alves muy ofuscado.

“Para mí jugar un Boca-River fuera de Sudamérica es la vergüenza más grande que he visto y que me tocará ver como jugador de fútbol, como sudamericano y como alguien que considera que este deporte se puede que vivir con sentimiento, con pasión y sobre todo con respeto. Todas esas personas que no tienen nada que ver con lo sucedido no tienen que pagar por unos maleducados. A lo mejor, solamente tenían esta posibilidad de ver un Boca-River en una final y no la van a poder ver porque lo han cambiado a Europa", manifestó el lateral del PSG en Instagram.

Dani Alves se una las estrellas del fútbol como Diego Armando Maradona y José Luis Chilavert, quienes están en contra de que el River Plate vs. Boca Juniors, por el título de la Copa Libertadores 2018, se juegue en otro continente.