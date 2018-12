River vs. Boca: ¿qué dijo Montiel respecto a la polémica celebración de Benedetto?

El lateral de River Plate Gonzalo Montiel consideró "feo" el gesto del delantero de Boca Juniors Darío Benedetto tras el gol que abrió la cuenta en el Santiago Bernabéu. El ‘xeneize’ le sacó la lengua mientras celebraba su conquista a los 44 minutos de la final de Copa Libertadores.

"Me mostraron el video cuando terminó el partido. La verdad que fue un gesto feo, pero ahora nosotros nos tenemos que dedicar a festejar", dijo el defensor en declaraciones que recoge La Nación.

Darío Benedetto y la provocadora celebración tras el 1-0 a favor de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores | Video: FOX Sports

El gesto de Benedetto generó molestias en River, pero luego de la victoria pasó a ser motivo de burlas de hinchas, sobre todo en redes sociales.

Sin embargo, el Montiel no quiso entrar en conflicto y no quiso dedicarle una respuesta o una dedicatoria por la copa ganada: "No, no, eso no. Yo se los dedico a mi familia, a mis padres que vinieron a acompañarme, al equipo y al cuerpo técnico".

Ahora, él y sus compañeros de River se desplazaron hasta Emiratos Árabes para disputar el Mundial de Clubes, donde debutarán el 18 de diciembre en las semifinales.

"Ganar la primera final de la Copa que me toca jugar, y encima contra Boca, es algo que queda en la historia y un sueño para mí. Tenemos que disfrutar lo que logramos porque ganarle la final de la Copa a nuestro clásico rival no tiene precio, pero River nunca se relaja y ya debemos pensar en lo que viene", culminó.

