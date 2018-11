River vs. Boca: 'xeneizes' y 'millonarios' no quieren jugar en el Santiago Bernabéu El River Plate vs. Boca Juniors fue programado por la Conmebol para el próximo domingo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu de España

El River Plate vs. Boca Juniors fue programado para el próximo domingo 9 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu. (Foto: AFP)