River vs. Boca: Gallardo indicó que recordarán el cambio de sede como una "vergüenza total" "No podemos hacer nada porque tenemos que jugar el partido, pero le robaron al hincha de River Plate. Tal vez mañana sean otros, no importa la camiseta", expresó en rueda de prensa

(Foto: EFE)