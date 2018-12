No estará en el banco de suplentes dirigiendo a su equipo, pero la final entre River Plate vs. Boca Juniors no se la pierde por nada. Se confirmó que Marcelo Gallardo estará en el Santiago Bernabéu viendo la final de la Copa Libertadores como un hincha más.

El entrenador de River Plate ha confirmado que estará en uno de los palcos del gigante estadio del Real Madrid para ver en acción a su equipo. Pero lo hará desde un lugar especial que le permitirá disfrutar el partido: sobre la tribuna asignada a los hinchas 'millonarios'.

Según ha confirmado Olé, Marcelo Gallardo estará ubicado en un palco del sector norte del estadio Santiago Bernabéu, donde se encontrará toda la hinchada del cuadro franjeado. Es decir, lo verá como un hincha más.

No se sabe exactamente en cuál de los palcos exclusivos estará Marcelo Gallardo, pero sí que lo hará sintiéndose como en casa, rodeado de sus aficionados y esperando celebrar cerca a ellos el gol que le dé el título de la Copa Libertadores.

River Plate vs. Boca Juniors disputarán este domingo la final de vuelta de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu de España, 28 días después del choque de ida jugado en La Bombonera.