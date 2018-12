River vs. Boca: el once confirmado de los millonarios para la final de Libertadores Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, ha confirmado a los once guerreros que saltarán al gramado del Bernabéu para enfrentarse a Boca Juniors, por la revancha de la Copa Libertadores

- / - Arquero: Franco Armani. (Foto: EFE) - / - Defensa: Gonzalo Montiel. (Foto: EFE) - / - Defensa: Jonathan Maidana. (Foto: EFE) - / - Defensa: Javier Pinola. (Foto: EFE) - / - Defensa: Milton Casco. (Foto: EFE) - / - Mediocampista: Nacho Fernández. (Foto: EFE) - / - Mediocampista: Leonardo Ponzio. (Foto: EFE) - / - Mediocampista: Enzo Pérez. (Foto: EFE) - / - Delantero: Exequiel Palacios. (Foto: EFE) - / - Delantero: Gonzalo Martínez. (Foto: EFE) - / - Delantero: Lucas Pratto. (Foto: EFE) - / -